À la Bibliothèque publique juive de Montréal

Simon Boulerice Auteur

Eva Cvijanović Cinéaste et membre de Familles montréalaises pour la Palestine, et six cosignataires principaux*

Nous sommes des parents et des citoyens concernés de Montréal, dont des membres de la communauté juive, des artistes, des auteures et éditrices de littérature pour enfants. Nous écrivons pour soutenir l’auteure Élise Gravel et pour soutenir la liberté de conscience et d’expression.

Cette semaine, nous avons appris que les livres de Gravel ont été retirés de vos étagères. Cela est une nouvelle que nous trouvons profondément troublante. Ses livres n’ont pas été interdits en raison de leur contenu, mais en raison du courage d’Élise Gravel à défendre les enfants de la Palestine.

Nous assistons avec horreur à la guerre qui se déroule à Gaza. Bien sûr, nos cœurs se brisent pour tous les enfants, israéliens ou palestiniens, qui ont été touchés par cette horrible guerre. Mais il est indéniable que les conséquences de cette guerre sur les enfants de Gaza sont disproportionnées et indéfendables. Plus de 11 500 enfants1 ont été tués par les bombardements. Pas moins de 17 000 enfants2 sont sans accompagnement ou séparés de leurs parents. Ces chiffres vont bientôt se multiplier de façon exponentielle en raison du siège qu’Israël impose à Gaza, un siège violant la directive de la Cour internationale de justice pour l’entrée d’aide humanitaire à Gaza. Les dommages psychologiques qu’ils subiront à vie sont incommensurables.

En tant que personnes qui se soucient du bien-être de tous les enfants, nous trouvons cela inadmissible. Beaucoup parmi nous ont eu du mal à expliquer cette horreur à nos petits et petites.

Les enfants regardent cette guerre et en sont aussi dévastés que nous. Ils cherchent des moyens de comprendre la situation et d’aider les enfants de Gaza.

Nous sommes reconnaissants à Élise Gravel pour son puissant travail artistique au cours des derniers mois. Elle nous a toujours donné des outils pour enseigner aux enfants le courage, la compassion, la curiosité et l’empathie. Elle ne fait aucune exception lorsqu’il s’agit de leur parler des souffrances de leurs homologues palestiniens.

Un appel au courage

La suppression des livres de Gravel représente, à nos yeux, la forme la plus condamnable de censure, car elle est motivée non par le contenu des ouvrages, mais par un désaccord avec les opinions politiques légitimes de l’auteure. Élise Gravel n’a jamais exprimé le moindre antisémitisme présumé dont elle a été injustement accusée. Au contraire, elle explique et aide les parents à expliquer que la violence de l’État d’Israël, que nous condamnons, n’a rien à voir avec le judaïsme.

Mme Gravel a récemment déclaré qu’elle faisait l’objet d’intimidation et de tentatives visant à nuire à sa carrière. Face à ces actions, elle a exprimé sa volonté de sacrifier sa carrière au nom des droits de la personne et de la solidarité avec les populations opprimées. Elle a aussi fait part de sa compassion pour les responsables de la bibliothèque, confrontés à des décisions difficiles dans un environnement souvent marqué par un climat toxique et des pressions sociales.

Nous invitons la Bibliothèque publique juive de Montréal à faire preuve du même courage, à défendre les principes que nous attendons d’une bibliothèque communautaire. Soutenez la liberté des auteurs et auteures à exprimer leurs opinions politiques légitimes.

Nous demandons que les livres de Mme Gravel soient réintégrés sur les étagères et que vous cessiez de participer à la suppression croissante des voix solidaires avec la Palestine.

Une auteure qui se fait censurer à cause de ses propos pro-palestiniens ? Mais non, ça se peut pas !

Une bibliothèque qui enfreint la liberté d’expression d’une écrivaine ? Mais non, ça se peut pas !

Un monde dans lequel la critique légitime d’un agression génocidaire n’est pas confondue de mauvaise foi avec l’antisémitisme ? Oui, ça se peut !

*Cosignataires principaux : Jessica Barker, animatrice, actrice et auteure ; Vincent Bolduc, acteur et auteur ; Peggy Burns, éditrice, Drawn & Quarterly ; Nathalie Cohen, psychothérapeute, Familles montréalaise pour la Palestine ; Cécile Gariépy, illustratrice ; Eve Landry, comédienne ; et au moins 265 personnes ayant signé cette Lettre de soutien à Élise Gravel

1. Lisez « 11,500 Children Have Been Killed in Gaza. Horror of This Scale Has No Explanation » (en anglais)

2. Regardez « Au moins 17 000 enfants séparés de leur famille à Gaza »

