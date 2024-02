L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Dans les paniers d’épicerie des Québécois, presque 6 aliments sur 10 sont des aliments en solde.

Courir les soldes… à l’épicerie

Dans les paniers d’épicerie des Québécois, presque 6 aliments sur 10 sont des aliments en solde. « On n’a jamais vu ça. C’est un record ! », a déclaré Francis Parisien, vice-président principal des ventes pour les PME au Canada chez NielsenIQ, à la chroniqueuse Marie-Eve Fournier. Même si l’inflation alimentaire a beaucoup diminué dans la dernière année, passant de 11 % à moins de 5 %, les hausses de prix continuent de susciter l’inquiétude, ajoute-t-elle. Faites-vous partie des chasseurs de rabais ? La disparition du Publisac (là où il est toujours distribué) risque de vous compliquer un peu la vie…

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le livre Une patate à vélo d’Élise Gravel

Une patate à vélo qui fait des vagues

Le livre Une patate à vélo d’Élise Gravel a connu un immense succès depuis sa sortie en 2016. Mais vous ne le trouverez pas sur les étagères de la Bibliothèque publique juive de Montréal. Les ouvrages de l’auteure et illustratrice font toujours partie du catalogue de la bibliothèque et peuvent être empruntés sur demande, mais ils sont cachés pour « répondre aux différentes préoccupations et sensibilités de la collectivité ». Elise Gravel s’est attiré des critiques pour ses publications Facebook, jugées trop favorables aux habitants de la bande de Gaza par des militants pro-israéliens. « Qu’une telle censure s’immisce dans une bibliothèque québécoise devrait tous nous inquiéter », écrit le chroniqueur Marc Cassivi pour qui cette décision de la bibliothèque est absurde, inadmissible, scandaleuse et révoltante.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Il est de plus en plus facile de quitter son fournisseur pour profiter d’une meilleure offre ailleurs.

C’est payant de changer de fournisseur sans fil

Selon un sondage publié par le Bureau de la concurrence en 2020, changer de fournisseur de services sans fil permet d’économiser en moyenne 240 $ par an. Pas étonnant qu’environ un client sur cinq ait changé de fournisseur depuis deux ans. Pour plus de 80 % des utilisateurs, ce changement s’est même avéré facile, écrit le journaliste Karim Benessaieh, qui propose aussi une série de conseils pour bien réussir son transfert. Parmi ceux-ci, une analyse attentive de votre nouvelle offre (service, durée et frais divers), pour la comparer notamment avec celles d’autres fournisseurs. Et tenter, peut-être, d’en obtenir une encore plus avantageuse !

ILLUSTRATION LA PRESSE

Vivrons-nous jusqu’à 120 ans ?

Si on investit financièrement pour notre retraite, ne devrait-on pas en faire tout autant pour vieillir en santé ? Comment agir dès maintenant pour ajouter des années de qualité à notre vie ? Nathalie Collard a exploré le sujet de la longévité dans un dossier très complet publié cette semaine. Discussion avec ceux qui cherchent à repousser les limites, pour nous permettre de jouer à quatre pattes avec nos arrière-arrière-petits-enfants bien après notre 100e anniversaire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les travaux pour remplacer le toit du Stade olympique de même que l’anneau technique devraient coûter 870 millions.

Le Stade fait sauter la banque

Québec a tranché : il investira 870 millions afin de remplacer le toit et l’anneau du Stade olympique d’ici la fin de 2027. « Le Stade sera plus en forme à 50 ans qu’à 40 ans », assure le grand patron du Parc olympique, Michel Labrecque. Le journaliste Philippe Teisceira-Lessard décortique pour nous les prochaines étapes de ce gigaprojet, afin de nous aider à mieux comprendre pourquoi le gouvernement doit investir autant d’argent.

