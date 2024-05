Personnes trans et non binaires Aucun compromis sur les droits fondamentaux

On apprenait récemment que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, n’attendrait pas les recommandations du « comité des sages » sur l’identité de genre pour interdire à l’avenir la construction et la rénovation de toilettes et vestiaires neutres ou non genrés dans les écoles⁠1. Une décision inquiétante pour la protection des droits fondamentaux.