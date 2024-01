Le mouvement de grève chez les employés de l’État a notamment ramené au premier plan l’extraordinaire importance de l’école publique et de l’éducation dans le développement et l’épanouissement des enfants, ainsi que dans l’avancement de la société. Ce rappel de l’évidence arrive à point.

André Huberdeau Président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation

Notre époque est exigeante. Les changements climatiques, le vieillissement de la population, les nouvelles technologies transforment l’économie et l’organisation de nos sociétés. L’éducation est la clé pour soutenir l’apprentissage et accroître l’égalité des chances, pour développer les connaissances qui seront source de solutions et pour alimenter des débats éclairés dans la population afin de prendre ensemble, démocratiquement, les meilleures décisions. L’éducation a toujours été la clé du progrès, mais l’ampleur des enjeux actuels, et l’émergence de phénomènes nouveaux comme la désinformation, en rehausse encore l’importance.

La Fondation pour l’alphabétisation se situe à la source de l’éducation. Nous visons à ce que chaque personne québécoise soit capable de lire, afin de favoriser son entrée dans le monde infini de la connaissance et sa participation citoyenne.

La possibilité pour un enfant, ou un adulte, de connaître les lettres et de décoder les mots, en vue de comprendre l’écrit, demeure un des évènements les plus transformateurs de la vie.

Ce miracle survient la plupart du temps à l’école, grâce aux enseignantes et aux enseignants qui ont l’expertise pour enseigner la lecture aux enfants, mais cet apprentissage peut survenir avant, à la maison. Dans tous les cas, la valorisation de la lecture et de l’éducation à la maison est déterminante.

Plus de 1 million de livres en cadeau

En 2023, le programme La lecture en cadeau, qui est l’initiative phare de notre fondation, a célébré son 25e anniversaire. Cette seule année, 175 870 livres neufs ont été remis à autant d’enfants de milieux défavorisés. Un tel résultat a été atteint grâce à la mobilisation de nombreux partenaires en éducation, de centaines d’entreprises et de dizaines de milliers de personnes du grand public. Depuis 1998, La lecture en cadeau a permis de remettre 1,3 million de livres à des enfants de 0 à 12 ans de milieux défavorisés.

À l’occasion des 25 ans de La lecture en cadeau, la Fondation pour l’alphabétisation a commandé un sondage Léger pour tenter de mesurer la place de la lecture dans les foyers québécois. On y apprend notamment que 56 % des parents lisent avec leurs enfants de 0 à 12 ans chaque semaine et que 81 % des parents ont acheté au moins un livre à leur enfant dans la dernière année.

L’enquête indique aussi que parmi les parents qui ont acheté peu ou pas de livres, 53 % ont un revenu annuel inférieur à 40 000 $.

Dans les milieux défavorisés où les choix sont difficiles, le livre peut devenir un luxe inaccessible. Une initiative comme La lecture en cadeau revêt une grande importance. Elle contribue à l’égalité des chances entre les enfants de milieux défavorisés et les autres ; elle cherche à briser cette relation entre vulnérabilité économique et difficulté à l’école ; elle nourrit l’idéal de la lecture et de l’éducation comme levier d’épanouissement personnel et d’avancement social.

Nous faisons face à des défis immenses qui suscitent espoirs et inquiétudes. Il n’y a pas de solutions magiques pour les relever, mais il y a une réalité incontestable. Plus notre société sera alphabétisée, plus nous aurons les connaissances, les moyens et la sagesse de prendre les meilleures décisions possibles pour un monde plus équitable, inclusif et humain.