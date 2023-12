Pendant l’année qui s’achève, quelques personnalités se sont démarquées à vos yeux, mais c’est surtout le courage de vos proches que vous avez voulu souligner.

Cégépienne généreuse

Je souhaite rendre hommage à Rosalie Dubé. Elle est mon élève et terminera son cégep cette année. Malgré un programme qui impose 42 heures de cours par semaine, elle a trouvé le temps de monter un projet pour nourrir de jeunes itinérants pendant toute une semaine avant Noël. Elle a créé un menu, a inspiré plusieurs de ses collègues pour cuisiner plus de 100 repas, et tout ça avec humilité, gentillesse et efficacité. Rosalie Dubé a travaillé sur ce projet depuis le mois de mars dernier. Elle a investi temps et énergie et énormément de son cœur, y compris dans ce qui aurait dû être des vacances en juillet. Sa détermination à aider et gâter ceux qui ont moins est plus forte que tout. Madame Dubé, vous êtes mon inspiration pour 2023.

Julie Faucher, professeure, ITHQ

Résiliente dans la tempête

Je ne participe généralement pas aux appels à tous, mais cette fois-ci, je ne pouvais pas passer sous silence la résilience dont a fait preuve mon amie et collègue Julie Gagnon au cours des derniers mois. Julie est une personne très joviale, positive et présente pour sa famille et ses amis. Contre toute attente, sa vie a pris un tout nouveau tournant en octobre à la suite d’une séparation inattendue après plus de 15 ans de vie commune et deux jeunes garçons. S’en est suivi tout le branle-bas de combat de réorganisation de sa vie, la maison, la garde et des petits ennuis de santé, tout cela à travers un emploi prenant. Toute personne normale aurait pu s’effondrer devant la montagne, mais pas Julie. Pas Julie qui, malgré la tempête, a fait preuve d’une résilience exemplaire (qu’elle ne se doutait même pas avoir !) pour rester debout, prendre du recul, agir rapidement pour le bien de sa famille sans se laisser gagner par la rancune. Garder sa bonne humeur et continuer de tendre la main dans des moments aussi difficiles n’est pas donné à tout le monde. Elle nous a tous beaucoup impressionnés et je ne peux qu’espérer que la suite lui réserve du bonheur aussi grand que sa personne. Je vous souhaite tous une Julie dans votre vie.

Laurence Lecompte, Québec

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale

Une place enviable dans un monde d’hommes

La personne pour qui j’ai le plus d’admiration depuis quelques années est Farah Alibay. Pour avoir travaillé durant toute ma carrière dans le milieu de l’ingénierie, surtout pour des firmes d’ingénieur-conseil, j’ai constaté que c’était un milieu très misogyne, surtout dans les années 1970 et 1980. J’ai obtenu mon diplôme en 1970 et, à cette époque, les femmes étaient vraiment sous-représentées dans ce domaine. Heureusement, lorsque j’ai pris ma retraite en 2009, cette situation s’était beaucoup améliorée. Alors je lève mon chapeau à Mme Alibay pour s’être vraiment taillé une place de choix dans ce monde d’hommes à force de courage et de détermination. Être diplômée du MIT et être employée de la NASA et du Jet Propulsion Laboratory est un exploit qui mérite d’être souligné.

Marcel Belleau, Sainte-Julie

Elle a fait mentir les statistiques

Ma grande sœur a toujours été une source d’inspiration, mais cette année plus que jamais. En effet, elle a dû subir une délicate opération au cerveau et son neurologue lui avait dit que ce genre d’opération engendrait une dépression chez 100 % de ses patients. Malgré une titanesque fatigue et le goût de dormir tout le temps, ma sœur s’est astreinte à aller marcher à son rythme deux fois par jour afin de contrer la déprime et de récupérer le plus rapidement possible, tout ça en restant positive et en ne se plaignant jamais. Pari réussi ! Grâce à son attitude et à sa détermination remarquables, elle a fait mentir les statistiques de dépression et peut maintenant reprendre ses 1001 activités.

Sophie Préville, Mercier

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

De la trempe des Lévesque et Parizeau

La personnalité qui m’inspire le plus est Paul St-Pierre Plamondon parce qu’il est inspiré et inspirant. Pour moi, il est de la trempe des René Lévesque et Jacques Parizeau. J’ai l’intention de travailler comme bénévole aux prochaines élections. Et de voter Oui au prochain référendum.

Elaine Boucher, Longueuil

Un long parcours

J’ai une amie survivante de la violence conjugale et autre violence. Elle se bat depuis plusieurs années pour sortir la tête de l’eau. Elle y arrive par petits bouts et parfois, elle avale de l’eau. Sa rédemption est un long parcours. Oui, elle reçoit de l’aide professionnelle, mais son courage pour se relever m’impressionne. C’est une femme qui redonne à la société par son travail auprès des mourants. Je salue sa détermination dans ce long combat. Je tiens aussi à lui dire que je serai toujours là pour elle, même si nos contacts sont espacés dans le temps. Je t’aime, mon amie !

Lucie Giguère, Oka

Une étoile dans le ciel

Ma filleule qui a eu un diagnostic de cancer du sein a été d’un courage exemplaire tout au long de sa maladie. Elle a beaucoup souffert lors des séances de chimiothérapie. Elle a même participé à un essai de traitement sur le cerveau, au CHUM. Elle a reçu des traitements nucléaires qui l’ont obligée à s’isoler de ses proches. Et pendant tout ce temps, elle a gardé le sourire et nous a donné à nous tous une leçon de courage… Mais le dimanche 26 novembre, Mélanie est morte et est devenue notre étoile dans le ciel !

Diane Beausoleil, Montréal

PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président américain, Joe Biden

Longévité impressionnante

Joe Biden m’inspire et me motive. Plusieurs le dénigrent à cause de son âge, on remarque ses chutes occasionnelles. Pourtant, il ne se laisse pas abattre et va poursuivre sa lutte vis-à-vis de Trump. J’ai 71 ans et, souvent, des gens sont surpris que je pratique toujours ma profession. Je réponds que M. Biden a 10 ans de plus que moi et qu’il va probablement être réélu président des États-Unis. Combattons l’âgisme sous toutes ses formes.

Daniel Fortin, Saint-Sauveur