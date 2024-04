On a posé la question pour vous Pierre Poilievre pourrait-il abolir la taxe carbone ?

Mettre la hache dans la taxe carbone : ce mantra, Pierre Poilievre le répète plus souvent que Justin Bieber ne chante le mot « baby » dans sa chanson Baby (« Baby, baby, baby oh ! Like baby, baby, baby no ! »). Le chef conservateur pourrait-il passer à l’action s’il est élu ? Si oui, quelles en seraient les conséquences ? En ce Jour de la Terre, j’ai voulu explorer ces questions.