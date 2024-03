Les cinq directeurs d’école que nous avons interviewés ne manquaient pas d’idées pour alléger la tâche des enseignants. Voici dix suggestions récurrentes.

1. Préparer son enfant à l’apprentissage

« Quand les enfants sont jeunes, faites vérifier leurs yeux et leurs oreilles par un médecin, pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien et prévoir ce qu’il faut pour ne pas nuire à l’apprentissage. [Par la suite], le parent n’a pas à se substituer aux enseignants. Il soutient mieux l’école quand il joue son rôle parental, encourage son enfant, le questionne sur ce qu’il a appris et valorise la réussite. »

Stéphane Richard, vice-président de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire

2. Instaurer une discipline à la maison

« Assurez-vous que votre enfant s’est levé à l’heure pour qu’il n’arrive pas en retard, même au secondaire. Ça nous aide aussi si vous vous assurez qu’il a arrêté de gamer assez tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil. On peut donner des stratégies aux parents qui se sentent démunis. Leur dire : “Vous pouvez faire respecter les règles sans lui taper dessus ! Fermer le Wi-Fi à 22 h, ou prendre les manettes de jeu vidéo, ça se peut !” »

Julie Dessureault, directrice de l’école secondaire Joseph-François-Perrault, dans le quartier Saint-Michel

3. Respecter le calendrier scolaire

« Planifiez vos vacances scolaires en fonction du calendrier scolaire. Quand un parent nous dit qu’il est très inquiet, parce que son enfant a manqué six semaines d’école à cause de la grève, et nous annonce ensuite qu’il va rallonger la relâche pour partir en voyage, ça ne nous aide pas ! »

Julie Dessureault

4. Échanger des informations

« Des parents m’appellent quand ils voient des affaires sur les réseaux sociaux ou quand leur enfant leur rapporte des situations d’intimidation. C’est toujours super aidant, parce qu’on ne peut pas avoir les deux pieds partout. Ça nous permet de faire des vérifications, d’avoir une longueur d’avance. L’enseignant n’est pas en mesure de tout voir, parce qu’il y a des choses insidieuses. »

Julie Dessureault

5. Stimuler l’indépendance

« Quand un enfant conteste une note ou une intervention, encouragez-le à développer son autonomie en allant parler à l’enseignant, au lieu de le contacter vous-même. C’est naturel dans une école et ça n’alourdit pas la tâche du personnel. Mais ce n’est pas toujours le premier réflexe des parents. »

David Bowles, directeur général du Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil, et président de la Fédération des établissements d’enseignement privés

6. Cesser la surprotection

« Des parents veulent éviter tout ce qui [met leur enfant mal à l’aise], comme présenter un exposé oral. Mais notre travail, c’est aussi de développer ses compétences sociales et émotionnelles, de l’équiper pour faire face à cet inconfort et le surmonter. Il n’excellera peut-être pas du jour au lendemain, mais il deviendra un peu meilleur chaque fois. »

Julie Dessureault

7. Gérer ses émotions

« Avec le courriel et les réseaux sociaux, les gens sont habitués à exprimer leur désaccord et leurs émotions ici et maintenant. Je conseille aux parents – et aux enseignants qui leur répondent – d’écrire un brouillon si ça leur fait du bien, mais de ne pas l’envoyer, et d’attendre 24 heures que l’émotion retombe. »

Guylaine Côté, directrice générale fraîchement retraitée du Collège Nouvelles Frontières à Gatineau

8. Se montrer poli

« Des gens pressés écrivent vite, vite, sans prendre le temps d’ajouter “bonjour, j’espère que vous allez bien, passez une belle journée”. Mais c’est important dans une relation de partenariat. Ça fait du bien à lire, au lieu de recevoir directement une attaque. Ça peut certainement rendre la tâche de l’enseignant moins démoralisante. »

David Bowles

9. Savoir patienter

« Les gens s’attendent de plus en plus à des réactions rapides. Mais l’enseignant passe la majorité de sa journée devant une classe. Et au secondaire, certains ont des dizaines et des dizaines d’élèves. Soyez conscients que ça peut prendre 24 à 48 heures avant de recevoir une réponse. »

David Bowles

10. Enseigner les bonnes manières à la maison

« L’école a pour mission d’instruire et de socialiser, mais l’éducation [de base] revient aux parents. Les bonnes manières, dire “au revoir”, “merci”, le respect et tout ça devrait être appris à la maison. »

Guylaine Côté

