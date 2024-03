Ils teintent notre vision du monde et de l’actualité. Dictent nos actions en douce. Et permettent aux politiciens et groupes de pression de mieux nous influencer. Ces ratés du cerveau – appelés biais cognitifs – ont été identifiés par dizaines. Jusqu’à vendredi, Dialogue lève le voile sur certains des plus troublants d’entre eux et montre comment atténuer leur emprise.

Biais cognitifs : comme des lunettes déformantes Émilie Gagnon-St-Pierre et Cloé Gratton n’étudient pas l’astrophysique dans leur laboratoire. Ni la génétique ou la biologie moléculaire. Mais leurs interlocuteurs se montrent parfois ébahis lorsqu’elles relatent leurs recherches. Depuis cinq ans, les deux doctorantes en psychologie cognitive se passionnent pour les biais. Ces raccourcis de pensée automatiques et involontaires, qui brouillent notre perception de la réalité, nos choix et notre jugement. Et peuvent ainsi avoir de lourdes répercussions. Erreurs, conflits, injustices, radicalisation… Lisez « Biais cognitifs : Comme des lunettes déformantes »