Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Simple comme Sylvain bat Oppenheimer

PHOTO MICHEL EULER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS « Je suis désolée, Monsieur Nolan, je ne m’y attendais vraiment pas ! », a déclaré sur scène Monia Chokri en recevant le César du meilleur film étranger pour Simple comme Sylvain.

L’un des favoris à l’Oscar du meilleur film, Oppenheimer, était finaliste comme meilleur film étranger aux Césars, les prix du cinéma français. Tout le monde s’attendait à une victoire du film de Christopher Nolan. À la surprise générale, c’est plutôt le film québécois Simple comme Sylvain, de la réalisatrice Monia Chokri, qui a remporté le César du meilleur film étranger. « Je suis désolée, Monsieur Nolan, je ne m’y attendais vraiment pas ! », a déclaré sur scène Monia Chokri. Battre le favori à l’Oscar du meilleur film, ça n’arrive pas souvent ! Si vous n’avez pas vu Simple comme Sylvain, un film brillant sur l’amour, le couple et les classes sociales, vous serez heureux d’apprendre qu’il est offert en location sur de nombreuses plateformes !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Record de dons d’organes

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Pour 2023, on rapporte un nombre record de dons : 1156 références ont été faites à Transplant Québec.

Il y a plusieurs bonnes nouvelles dans les chiffres dévoilés cette semaine par Transplant Québec quant à l’état des dons d’organes. Pour 2023, on rapporte un nombre record de dons : 1156 références ont été faites à Transplant Québec. Ça représente une augmentation de près de 35 % par rapport à 2022. Parallèlement, le nombre de personnes qui ont bénéficié d’une transplantation a grimpé de 17 %, pour atteindre 569. De bonnes nouvelles qui ont été présentées par Transplant Québec avec un sérieux bémol. Trop de patients attendent encore trop longtemps pour obtenir une transplantation (41 d’entre eux sont morts en 2023). Le mieux n’est pas ici l’ennemi du bien, c’est plutôt un objectif qui devrait pousser Québec à déployer davantage de ressources.

Alexandre Sirois, La Presse

Devenir médecin gratuitement

Des études en médecine gratuites ! C’est ce que rendra possible le don record de 1 milliard de dollars versé par une ancienne professeure de pédiatrie de 93 ans. L’école Albert Einstein – établissement réputé situé dans le secteur le plus pauvre de New York – espère ainsi « attirer des étudiants talentueux et issus de la diversité qui n’auraient peut-être pas les moyens de poursuivre des études de médecine ». Ayant l’habitude de payer 60 000 $ par an, ses étudiants actuels ont accueilli cette semaine la nouvelle en pleurant, riant, criant et bondissant de joie. Et si un mécène local décidait de se montrer aussi généreux, pour aider chaque Québécois à avoir enfin accès à un médecin de famille ?

Marie-Claude Malbœuf, La Presse

Voir les films sélectionnés aux Oscars

PHOTO FOURNIE PAR 2AM Teo Yoo et Greta Lee dans Past Lives, de Celine Song

Pour bien des gens, c’est un rituel hivernal : voir le plus de films possible finalistes pour l’Oscar du meilleur film. La semaine dernière, j’en ai vu deux, aussi excellents que différents. The Holdovers (Ceux qui restent) se déroule dans une école secondaire huppée de la Nouvelle-Angleterre. Un prof d’histoire, vieux garçon style sévère, doit passer les vacances de Noël au collège pour surveiller les quelques pensionnaires forcés de rester sur place. Quant à Past Lives (Nos vies d’avant), le film raconte le lien qui unit deux amis d’enfance en Corée du Sud (Na Young et Hae Sung), amoureux mais séparés à 12 ans quand Na Young a émigré en Amérique du Nord. Vingt ans plus tard, à 36 ans, ils renouent lorsque Hae Sung vient la visiter une semaine à New York, où elle vit avec son mari.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

