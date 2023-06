Deux amis d’enfance qui ne se sont pas vus depuis de nombreuses années se retrouvent. Une rencontre teintée de joie et de regrets pour Nora et Hae Sung.

Martin gignac Collaboration spéciale

Past Lives est une des plus belles surprises de 2023. Un premier long métrage sensible, bouleversant et d’une rare intelligence sur la façon dont on se connecte aux autres.

A priori, il s’agit d’une romance traditionnelle sur une femme (Greta Lee) qui hésite à renouer avec son amour de jeunesse (Teo Yoo), car elle est heureuse auprès de son mari (John Magaro). Évidemment, il ne faut pas se fier aux apparences et le film est beaucoup plus que ça.

On se retrouve plutôt devant une réflexion puissante sur le destin. Un concours de circonstances a amené notre héroïne à déménager ses pénates de la Corée du Sud à l’Amérique du Nord. Et si elle était passée à côté de sa vie ?

PHOTO JON PACK, FOURNIE PAR 2AM Scène du film Past Lives

Les questions existentielles abondent dans cette création qui traite à la fois du déracinement et de l’identité. La quête du bonheur n’est pas toujours simple lorsque les doutes abondent sur nos choix passés et le scénario subtil ne réserve aucune réponse facile. Les dialogues spirituels et jamais kitsch rappellent ceux des Woody Allen et Richard Linklater des beaux jours, tandis que le ton doux-amer se révèle mélancolique.

Ce qui nous étonne est la maturité de la cinéaste et scénariste d’origine sud-coréenne Celine Song qui n’avait jamais réalisé auparavant, son expérience se limitant à l’écriture pour le théâtre et la télévision. La confiance qu’elle dégage élève cet ambitieux récit à saveur autobiographique qui se déroule sur trois époques et deux continents. Son utilisation des ellipses de temps et de lieux force l’admiration, tout comme sa façon de recourir à un symbolisme probant. Seule ombre au tableau : une musique parfois envahissante.

Le trio d’interprètes livre une large gamme d’émotions. Cela fait un bien fou de voir des êtres si délicats et humains. Par exemple, les personnages masculins mettent de côté leur jalousie mutuelle par amour pour leur âme sœur et ce sont toutes ces nuances qui apportent authenticité et crédibilité au récit.

Past Lives s’inscrit dans la veine des grands films romantiques comme In the Mood for Love et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Après avoir séduit Sundance et Berlin, qui sait jusqu’où se rendra cette œuvre magique.

Past Lives est présenté en version originale (anglais et coréen) avec sous-titres anglais.

En salle