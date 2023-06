La situation est désastreuse. Depuis le 15 avril dernier, au Soudan, les combats entre les forces armées et les forces paramilitaires de soutien rapide ont aggravé une crise humanitaire déjà insoutenable pour la population, marquée entre autres par la famine et les catastrophes naturelles. En quelques semaines, environ 345 000 personnes ont fui le pays, rejoignant 800 000 de leurs compatriotes qui avaient déjà estimé que leurs chances de survie étaient meilleures, peut-être, dans les pays voisins. Selon les Nations unies, le nombre de réfugiés en raison de cette nouvelle crise pourrait atteindre 860 000 personnes.

Anne Delorme Directrice générale, Humanité & Inclusion Canada

En Éthiopie, au Soudan du Sud, au Tchad et en Afrique de l’Est en général, la pression est immense et l’aide humanitaire, insuffisante. En plus de devoir composer, dans certains cas, avec leurs propres besoins humanitaires, les communautés d’accueil ont atteint les limites de leur capacité. Les réfugiés se retrouvent dans des centres de transit avec un accès limité à la nourriture, à l’eau, à des abris, aux soins de santé et aux articles de première nécessité. À mesure que la congestion s’accentue, les tensions et les violences augmentent, de même que les risques de famine et d’épidémies.

Humanité & Inclusion est aux frontières du Soudan, tendant la main à ces gens trop souvent oubliés par les gouvernements et les organisations internationales devant l’ampleur des besoins humanitaires et l’insuffisance de l’aide. Nous estimons que 25 % des réfugiés soudanais souffrent d’un handicap. Si pour certains le handicap est un état préexistant, pour d’autres, c’est le résultat d’une blessure dans les combats ou d’un traumatisme vécu lors de leur dangereux périple.

La réalité des situations d’urgence nous dicte qu’il est prioritaire de s’assurer que la réponse humanitaire prenne en compte les personnes en situation de handicap et offre une aide adaptée à leurs besoins. Les personnes handicapées peuvent facilement se retrouver exclues de l’accès aux produits et services de première nécessité.

La crise au Soudan met également en lumière le fait que les réfugiés sont, la plupart du temps, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Malheureusement, ce sont également ces groupes de personnes qui sont les plus susceptibles d’éprouver un handicap, les laissant particulièrement exposés aux violences et aux abus.

Dans les régions avoisinantes du Soudan où nous nous trouvons, il y a beaucoup à faire. Afin de répondre aux besoins criants, Humanité & Inclusion offre une réponse humanitaire. Elle apporte une aide médicale (soins et réadaptation) ainsi qu’un soutien psychologique, assure le transport, le stockage et la distribution d’aide humanitaire, mais aussi, intervient dans la gestion de camps de réfugiés et déplacés et participe aux opérations de rapatriement volontaire.

Nous proposons également de conseiller et de former les organisations humanitaires afin de mieux inclure les personnes handicapées dans leur réponse d’urgence. Les interventions d’urgence impliquent par ailleurs la construction d’abris, de logements temporaires évolutifs et la reconstruction d’infrastructures.

Malgré cela, les besoins s’accumulent. Il est primordial que l’aide humanitaire augmente aussi, au risque que les personnes handicapées se retrouvent à devoir composer seules avec les effets de la crise, en plus des difficultés de leur propre situation. Tout comme la crise au Soudan ne peut sembler qu’être un autre conflit armé parmi tant d’autres qui demandent notre attention, la difficile réalité des personnes handicapées peut aussi être trop facilement ignorée.

Humanité & Inclusion est membre de la Coalition humanitaire, qui réunit des organisations humanitaires canadiennes de premier plan et offre à la population canadienne un moyen simple d’apporter son aide. Le gouvernement canadien a récemment annoncé qu’il égalera les dons faits à la Coalition jusqu’à un maximum de 5 millions de dollars, en réponse à la crise au Soudan et dans les pays voisins. Cela est nécessaire afin de permettre que la réponse humanitaire réponde aux besoins de tous.