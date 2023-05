Avec un soutien efficace et opportun de la communauté internationale, en particulier des pays membres de l’OTAN, l’Ukraine gagnera en 2023 la guerre totale lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022.

Eugène Czolij Président de l’ONG « Ukraine-2050 »* et consul honoraire d’Ukraine à Montréal, l’auteur a été président du Congrès mondial ukrainien de 2008 à 2018

Un tel résultat est-il vraiment possible ?

Alors que certains experts politiques soutiennent avec mépris que ce ne l’est pas, beaucoup d’entre eux pensaient aussi que le Kremlin avait raison lorsqu’il avait prédit que la soi-disant « opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine ne durerait qu’environ trois jours.

D’autres craignent que la Chine ne fournisse un soutien militaire à la Russie, donnant à l’armée russe une chance de se battre.

Cependant, lors d’une conversation téléphonique d’une heure le 26 avril 2023 – leur première depuis la guerre totale de la Russie contre l’Ukraine –, le président chinois Xi Jinping a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelensky : « En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et grande puissance responsable […], nous n’ajouterons pas de l’huile sur le feu. »

Même si la Chine revenait sur cette affirmation et décidait de soutenir militairement la Russie, au prix de sa relation économique à court terme avec les États-Unis et l’Union européenne, la Chine n’enverrait que des armes – pas son armée.

Cela augmenterait le coût de la victoire de l’Ukraine, mais ne remédierait pas à une combinaison problématique flagrante au sein de l’armée russe qui conduira inévitablement à sa défaite, à savoir un moral bas et une incompétence élevée.

En tout état de cause, une Russie, affaiblie ou vaincue, dépendante de la Chine ne serait pas vraiment un mauvais résultat pour la Chine.

Un soutien d’abord hésitant

En 2022, les pays membres de l’OTAN ont fourni un soutien militaire hésitant et progressif à l’Ukraine.

En effet, ce n’est qu’une fois que l’Ukraine a fait preuve d’un héroïsme, d’une force et d’une résilience incroyables, ainsi que d’une efficacité au combat extraordinaire, que les pays membres de l’OTAN ont commencé à fournir des armes en meilleure adéquation aux besoins réels de l’Ukraine pour défendre son intégrité territoriale et freiner les ambitions expansionnistes de la Russie.

Malgré cette coûteuse procrastination de la part de l’Occident, selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeriy Zaluzhny, à la fin de 2022, l’Ukraine a libéré 40 % des territoires que la Russie a envahis depuis le 24 février 2022.

Il s’agit sans aucun doute de la statistique la plus pertinente, qui démontre clairement que l’Ukraine est effectivement capable – avec un soutien occidental efficace et opportun – de restaurer en 2023 ses frontières internationalement reconnues de 1991.

Cette capacité devrait inciter les pays membres de l’OTAN à cesser d’hésiter et à fournir à l’Ukraine des équipements occidentaux de pointe, notamment des avions de combat F-16 et des missiles à longue portée.

Une telle assistance aiderait certainement l’Ukraine à gagner cette guerre non provoquée dans un avenir très proche et empêcherait de nouveaux meurtres de civils, y compris des enfants innocents, ainsi que la poursuite de la coûteuse destruction des villes et des villages de l’Ukraine. La victoire de l’Ukraine écartera également la menace la plus grave pour la sécurité des pays membres de l’OTAN.

Le succès militaire de l’Ukraine sera finalement une victoire décisive pour les démocraties libérales sur les régimes autoritaires, à savoir la Russie, soutenue par l’Iran, la Corée du Nord et la Biélorussie. Cela aura un impact positif significatif sur la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans le monde.

La victoire de l’Ukraine signalera également que la communauté internationale ne tolérera plus les violations flagrantes des valeurs fondamentales inscrites dans la Charte des Nations unies, faisant de ce monde un endroit meilleur.

* L’organisation non gouvernementale « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie pour aider à mettre en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable de l’Ukraine en tant qu’État européen pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif.