La lettre s'adresse au premier ministre, François Legault.

Andréanne Grimard Mère au front pour Madeleine, Jeanne et Itza, et plus de 130 autres signataires1

Cher M. Legault. Le 2 avril prochain, cela fera un an que nous, Mères au front, nous nous relayons devant votre bureau de Montréal tous les dimanches pour demander à votre gouvernement d’écouter la science et de répondre avec urgence aux crises climatique, de biodiversité et de santé humaine. Pour notre anniversaire, viendrez-vous discuter avec nous ?

Chaque dimanche, nous avons délaissé les brunchs, les cafés tranquilles et les séances de bricolage. Chaque dimanche, nous avons renoncé à nos priorités personnelles pour nous concentrer collectivement sur ce qui devrait être la priorité de tous, notamment la vôtre, en tant que premier ministre : la nécessité absolue de protéger notre environnement et l’avenir de nos enfants.

Nous avons traversé quatre saisons. Nous sommes venues avec nos bébés et nos ados, nos parents et nos amies et amis. Nous avons chanté, dansé, dessiné des marelles. Nous avons partagé nos angoisses et nos espoirs, nous avons rallié des passants.

Des dizaines de Mères au front et leur famille de partout au Québec sont venues nous appuyer, ainsi que de nombreux groupes citoyens, dont For Our Kids, le FRAPRU, Mobilisation 6600 et plusieurs groupes étudiants. En tout, près de 700 adultes et 200 enfants. Nous avons attiré l’attention des médias : La Presse, Le Journal de Québec, TVA Nouvelles, L’Itinéraire, RAD de Radio-Canada.

Nous voulons croire que la mobilisation porte ses fruits lorsque la cause est juste, altruiste et inclusive.

Lorsque nous avons commencé nos sit-in au printemps 2022, il nous restait huit ans pour réduire de 65 % nos gaz à effet de serre (GES) afin d’éviter le pire. Le 2 avril 2023, il ne restera que sept ans et, selon le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la fenêtre se rétrécit plus vite que prévu. Quel est votre plan pour atteindre cette cible qui exige des changements de fond dans tous les secteurs d’activité économique et gouvernementaux ?

Au cours de la dernière année, des solutions concrètes et réalisables ont été proposées à votre gouvernement, comme l’amélioration du transport actif et collectif pour rompre la dépendance vis-à-vis de l’auto solo, la protection des milieux humides, des forêts et des bois urbains, ainsi que le resserrement des normes d’émissions des industries polluantes.

Nos économistes les plus reconnus préconisent l’introduction de mesures d’écofiscalité, l’investissement massif dans une économie circulaire, et proposent des modèles de sobriété plutôt que de croissance extractiviste. Plusieurs groupes et experts en énergie réclament un BAPE sur l’avenir énergétique du Québec, afin que l’on considère les générations futures dans nos décisions d'aujourd'hui.

Vous nous avez rencontrées, nous Mères au front, le 21 juin 2022, et vous avez écouté nos demandes. Parmi celles-ci, nous vous avons prié de protéger la santé des enfants de Rouyn-Noranda ainsi que l’habitat du caribou forestier. Nous avez-vous entendues ?

En tant que mamans, nous savons à quel point les années passent vite. Nous savons aussi tout le changement possible. Les maternelles 4 ans, les chèques et les baisses d’impôts, les énièmes liens routiers ne feront pas grand-chose pour nos enfants si nous ne leur laissons pas un environnement sain, apte à protéger leur santé et leur sécurité et à s’épanouir.

Alors M. Legault, viendrez-vous prendre un café et des biscuits avec nous le 2 avril à midi devant le 770, rue Sherbrooke Ouest ? N’êtes-vous pas préoccupé, comme nous le sommes, en imaginant le monde que nous laisserons à nos enfants, si nous ne changeons pas de cap dès maintenant ?

Nous avons 52 messages à vous transmettre, pour chacune des semaines de notre occupation devant vos bureaux. Nous souhaitons vous parler de ce qui est encore possible. Par amour pour nos enfants, nous voulons que la vie gagne.