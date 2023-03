Pourquoi est-ce important de parler de bénévolat d’affaires ?

Laetitia Shaigetz Présidente d’Épisode, philanthropie et investissement communautaire

On dénombre plus de 15 000 organismes à but non lucratif (OBNL) au Québec et on peut donc s’imaginer que plus d’une centaine de milliers d’individus mettent leur temps, leur expertise et leur réseau à profit pour les soutenir et les développer. Ces organismes constituent notre tissu social et culturel au Québec, en s’occupant de maisons de soins palliatifs, de théâtres, de refuges pour femmes, d’initiatives en persévérance scolaire... et plus encore. Sans le savoir, nous bénéficions tous, tôt ou tard, des services et des programmes d’un OBNL. Et n’oublions pas que ce sont des bénévoles d’affaires qui veillent à leur bonne gouvernance et, bien souvent, à leur développement financier.

Si le bénévolat est un sujet rarement abordé, bien qu’il ne soit pas banal du tout, il n’en demeure pas moins un vecteur essentiel du développement des organismes qui participent à l’économie silencieuse du Québec.

Force est de constater que les femmes, qui occupent moins de postes de haute direction que les hommes, sont proportionnellement moins représentées qu’eux dans les conseils d’administration des plus grandes organisations caritatives. Pourtant, celles-ci ont une propension naturelle à s’impliquer dans leur communauté. Certaines vont jusqu’à qualifier leurs engagements philanthropiques de deuxième carrière. Mais elles le font autrement, à d’autres conditions et trop souvent s’affichent peu, par humilité, par discrétion ou simplement parce que pour elles, le bénévolat est d’abord et avant tout une affaire de cœur !

Étant donné l’importance que revêtent les OBNL dans nos vies, à bien des égards, nous avons intérêt, comme société, à nous assurer qu’une parité hommes-femmes existe au sein de ceux-ci.

L’impact positif de cette parité sur la gestion, la gouvernance, la créativité et l’innovation a été largement démontré. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons dévoilé les résultats d’un rapport intitulé « Les leaders féminines et la philanthropie. Étude sur le bénévolat d’affaires ». Et nous avons réuni des modèles de femmes inspirantes, qui s’impliquent à la hauteur de leurs capacités, dans des rôles stratégiques et dans des rôles de terrain, parce que les deux sont essentiels et indissociables. Bien sûr, l’écosystème philanthropique a besoin de femmes à la tête de multiples cabinets de campagnes comme leaders, mais aussi comme administratrices dans des conseils d’administration, présidentes d’honneur d’évènements, ambassadrices d’une collecte de vêtements ou de denrées alimentaires, et j’en passe.

Cheffes d’entreprises, cadres et dirigeantes, impliquez-vous et, de grâce, affichez-vous afin d’ouvrir la voie et d’en inspirer d’autres à suivre vos pas... car c’est toute la communauté qui en bénéficie !