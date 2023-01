Pendant la période des Fêtes, plusieurs mères noires ont vécu la peur au ventre, alors que leurs fils à peine sortis de l’enfance s’engageaient dans le monde des adultes. Débordants de joie, ces jeunes hommes allaient vivre leurs premières festivités après deux ans de pandémie.

Tamara Thermitus Mérite du Barreau (2011), l’auteure a négocié le mandat de la Commission-vérité et réconciliation du Canada

Alors que leur cœur devait être rempli de joie, face au devoir accompli, c’est bien l’angoisse et l’anxiété qui tenaillaient ces mères. Fêtes chez des amis, soirée dans les bars avec les copains. Il faut bien que jeunesse se passe : c’était le leitmotiv de ces mères angoissées. Or, cette incursion dans le monde des adultes n’est pas sans risque. Au contraire, si leur fils croisait le chemin de certains policiers, se disaient ces mères.

En 1993, le destin d’un adolescent de « race noire », Rodney Daren Small, 15 ans, a croisé un policier. Sa vie a basculé. Alors qu’il était à bicyclette dans un quartier noir d’Halifax, il a reconnu son cousin menotté par un policier. Il lui a alors hurlé : « Qu’est-ce qui ne va pas ? Que s’est-il passé ? Tu veux que j’aille le dire à ta mère ? »

Le policier a prétendu que la discussion avec Rodney a duré « quelques secondes » et que celui-ci a foncé sur lui avec sa bicyclette, lui a crié dessus et l’a poussé avec ses épaules et ses mains. Ce que Rodney a fermement démenti.

Rodney a nié avoir frappé le policier en affirmant que celui-ci lui a intimé de se taire et que s’il n’obtempérait pas, il serait accusé et arrêté. Il a témoigné que ses mains étaient restées sur son guidon. C’est plutôt le policier qu’il l’a attrapé alors qu’il était encore à califourchon sur son vélo en l’étranglant, tout comme il l’avait fait à son cousin.

Finalement, Rodney Daren Small a été arrêté et formellement accusé d’avoir agressé un agent de police avec l’intention d’empêcher l’arrestation légale d’une autre personne et d’avoir fait obstruction au travail d’un policier.

En 1994, la première femme noire à avoir accédé à la magistrature au Canada, Corinne Sparks, a acquitté Small. Dans son jugement, elle a souligné que les forces policières réagissaient de façon excessive dans leurs rapports avec les jeunes non blancs (aujourd’hui on dirait racisés ou noirs). Elle a fait ce constat après la publication du rapport Marshall portant sur la condamnation injustifiée de Donald Marshall Jr. En effet, en 1989, une commission royale menée par trois juges a examiné le traitement raciste et injustifiable d’un Autochtone par la police, les avocats et les juges de la Nouvelle-Écosse. À la suite de cette commission, le criminologue Donald Clairmont a décrit la situation en Nouvelle-Écosse comme étant le reflet du « long héritage de relations négatives entre la police et les Noirs en Nouvelle-Écosse ». La Commission a conclu que « l’hostilité de nombreux Noirs envers la police et, apparemment, de nombreux policiers envers les Noirs est “bien documentée”. » La décision de la juge Sparks fut portée en appel devant la Cour suprême du Canada, et bien que la majorité des neuf juges – tous de « race » blanche – ait confirmé la décision d’acquittement, elle l’a néanmoins réprimandée pour avoir dénoncé le comportement de certains policiers qui « réagissent de façon excessive » lorsqu’ils traitent avec de jeunes noirs, jugeant ses propos « inquiétants ».

Cette décision a fait l’objet d’un livre, Reckoning with Racism : Police, Judges, and the RDS Case, publié en novembre dernier, dans lequel la professeure Constance Backhouse a analysé les transcriptions, les plaidoiries et les commentaires informels des juges de la Cour suprême qui illustrent un manque de compréhension du racisme.

Vous me direz qu’Halifax n’est pas Montréal et que nous sommes en 2023. Mais qui peut prétendre que les angoisses de ces mères sont irrationnelles ?

Alors que les festivités de Noël battaient leur plein, Nicous D’Andre Spring, un jeune homme noir, est mort dans des circonstances troublantes alors qu’il était illégalement détenu à la prison de Bordeaux. Rien ne justifiait cette détention préventive, c’est ce qu’avait décidé le tribunal. Selon les médias, de nombreuses procédures n’ont pas été suivies. Soulignons qu’en novembre 2022, l’enquêteur correctionnel Ivan Zinger, membre de l’organisme de surveillance des pénitenciers fédéraux, a constaté que les obstacles systémiques comme la discrimination raciale endémique, les stéréotypes et les préjugés sont « aussi répandus et persistants qu’auparavant ».

Pour le moment, des fonctionnaires ont été suspendus, des enquêtes seront tenues. Ce qui importe, c’est que les questions posées par la Commission royale sur la condamnation injustifiée de Donald Marshall Jr. soient soulevées. Est-ce que cette tragédie est le fait isolé de certains individus qualifiés de « pommes pourries » ? Ou devrait-on considérer les multiples aspects systémiques ?

Les nombreux manquements ainsi que leur effet domino ont mené Nicous D’Andre Spring à son tragique destin. Si les procédures avaient été respectées, il n’aurait pas dû se trouver entre les murs de la prison. Si les procédures avaient été respectées, il n’aurait pas dû être aspergé de poivre de Cayenne alors qu’il portait un masque anti-crachat. Si les procédures avaient été respectées, il serait en vie.

Si les procédures avaient été respectées, toutes les mères dormiraient en paix !