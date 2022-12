COP15 sur la biodiversité à Montréal

L’essentiel est invisible et sous nos pieds

On a souvent cette impression, nous les humains, que ce sont les plantes qui nous nourrissent. Ce n’est pas entièrement faux, mais l’équation est incomplète… une variable des plus importante et fascinante en est bien souvent évacuée. Cette variable est invisible et se trouve sous nos pieds : le sol.