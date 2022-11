Deux évènements exceptionnels se sont déroulés les 17 et 20 novembre dernier. Il s’agit des concerts OSMose, qui se sont tenus à la Maison symphonique de Montréal.

Nathalie Leroux Musicothérapeute et spécialiste en projets d’inclusion

Ces concerts « relaxés » représentaient l’aboutissement d’un magnifique projet ayant débuté tout simplement par un courriel que j’ai envoyé à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) en mai 2018. Ce courriel invitait l’orchestre à réfléchir au fait que les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme ne pouvaient participer aux activités éducatives de l’OSM, et ce, malgré le fait qu’ils ont naturellement une belle et grande connexion avec la musique.

J’ai été agréablement surprise lorsque, une semaine plus tard, on me proposait une rencontre avec la cheffe de la programmation jeunesse de l’OSM, pour en discuter plus longuement. Au cours des mois qui ont suivi, le projet s’est doucement mis en place. Un projet visant à offrir la musique symphonique à une clientèle pour qui le conventionnel n’est pas banal. Tout demande une réflexion, un nouvel angle, une autre perspective loin de nos repères habituels. Pandémie oblige, le projet s’est étalé sur trois années auprès de deux groupes de classes dites régulières et trois d’adaptation scolaire. Une dizaine de musiciens sont venus tour à tour à l’école Saint-Étienne de Montréal pour présenter leur instrument, faire partager leur musique et leur passion.

Tout ce beau monde est entré en relation par un son, une vibration, une mélodie, parfois sans mot mais en harmonie. Cette expérience a été enrichissante pour les élèves mais aussi pour les musiciens, qui ont pu prendre conscience de la force et de la beauté de leur art en l’offrant tout simplement et en laissant chaque élève l’absorber à sa façon.

À chaque instant, la notion d’inclusion est restée au cœur du projet. OSMose a été une démarche portant le désir de comprendre et d’améliorer nos perceptions ainsi que notre compréhension de cette notion. Je crois que nous pouvons considérer la mission comme étant accomplie !

Je tiens à remercier l’OSM, et plus particulièrement Mélanie Moura, cheffe de la programmation jeunesse, pour son ouverture, son écoute et son implication dans ce magnifique projet. Merci à Michel Phaneuf qui, grâce à sa générosité, a permis la réalisation de ce projet. Merci également à tous les membres de l’orchestre et plus particulièrement à ceux qui sont venus à la rencontre des élèves de l’école. Vous leur avez offert votre passion : la musique, sans attentes, en sortant de votre zone de confort. Merci également aux intervenants scolaires pour avoir laissé la routine de côté en osant sortir avec vos élèves pour leur faire découvrir un nouveau monde. Merci aux familles neuro-atypiques pour avoir pris le risque de venir vivre une expérience différente. Plusieurs m’ont fait part de leur anxiété, de la peur du jugement, de la désorganisation de leur enfant. Il faut comprendre à quel point une telle sortie peut demander de l’effort et de l’organisation. Merci aussi aux familles neurotypiques pour votre ouverture et pour avoir pris le risque de venir vibrer avec la différence et ainsi favoriser un vivre ensemble serein et bienveillant.

Il est temps de prendre conscience que les arts sont un outil de choix pour favoriser les changements sociaux. Le projet OSMose est une première semence. Il faut maintenant poursuivre cette quête vers une communauté de plus en plus inclusive. Tous les citoyens peuvent y participer et il est également temps d’interpeller les élus, tant dans les secteurs de la culture que de l’éducation, afin que d’autres projets semblables ou différents, mais toujours inclusifs, puissent naître au cours des années à venir !