Guerre en Ukraine

Quitter la Russie ou rester ?

(New York) On ne sait pas exactement combien de Russes ont quitté leur pays depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce nombre semble être supérieur à un million pour certains, inférieur pour d’autres. Mais les chiffres en eux-mêmes ont peut-être moins d’importance que l’envergure de ceux qui ont fui massivement. Ils font partie de la population russe la plus éduquée : écrivains, informaticiens, journalistes, réalisateurs de cinéma, musiciens, universitaires, acteurs, etc.