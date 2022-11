L’histoire contemporaine de l’Iran est marquée par le despotisme et l’exploitation coloniale, et ce n’est pas la première fois que les Iranien(ne)s dénoncent la répression politique, l’oppression économique et l’injustice globale pénétrée dans tous les coins de leur vie privée et collective. Toutefois, cette fois, ce sont les femmes, le groupe le plus minorisé depuis toujours et surtout à partir de la constitution de la République islamique en 1979, qui ont repris le flambeau des protestations.

Fahimeh Darchinian* Iranienne, l’auteure est professeure adjointe au département de sociologie de l’Université de Montréal

Des femmes ou plutôt des héroïnes légendaires qui sacrifient leur vie non seulement pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires comme le droit du voyage, le droit de garde de leur enfant, le droit de mettre ou de ne pas mettre le hijab, etc., mais aussi pour la liberté. Aujourd’hui, partout en Iran, du nord au sud, de la mer Caspienne jusqu’au golfe Persique, les Iranien(ne)s, les hommes et les femmes de toute ethnicité et de religion, de toute orientation sexuelle, expriment leur colère accumulée contre quatre décennies d’oppression et de répression. Est-ce que ces grains vont fleurir un jour ? Est-ce qu’une vie libre qu’iels réclament va être atteinte ?

En tant que femme iranienne dans une université canadienne, j’exprime ma solidarité avec le mouvement des Iranien(ne)s. Une lettre de solidarité circule dans les universités anglophones du Canada et j’invite tous les collègues dans toutes les universités canadiennes, surtout francophones, à signer et prendre connaissance de cette lettre pour montrer leur solidarité avec les mouvements de protestation iraniens pour la liberté.

* Cosignataires : Barbara Thériault ; Audrey Lalande ; Stephane Moulin ; Sirma Bilge ; Isabelle Courcy ; Marianne Kempeneers ; Cécile Van de Velde ; Julie Larochelle-Audet ; Corina Borri-Anadon ; Reyhaneh Khodaei ; Ashley Chu ; Marilie Ross ; Karine Fofou ; Aurel St-Pierre ; Françoise Armand ; Yifan Liu ; Roberta Soares ; Justine Gosselin-Gagné ; Stéphanie Thibodeau ; Fabiola Melo ; Guillaume Sirois ; Wejdene Guizani ; Jean-François Jutras ; Élodie Fournier ; Sara Teitelbaum ; Marie-Odile Magnan ; Estelle Carde ; Sophie Hamisultane ; Chloé Vandal ; Laurie Nadeau ; Océane Rigollet ; Annelise Voisin ; Catherine Maynard ; Hélène Magny ; Catherine Combes ; Eric Lacourse ; Yanick Noiseux ; Emerlisa Preci ; Garine Papazian-Zohrabian ; Giovanna Gomes ; Sarah Maillé ; Ahmed Hamila ; Félicité Mbarga-Abega ; Fasal Kanoute ; Antoine Parrenin ; Dominique Heraudet ; Maxime Archambault ; Simon Wautier ; Alexandre Allard-Charett ; e Diane Medus ; Véronique Biehler ; Hamidreza Bakhtian ; Marie-Joelle Vrinat ; Josée Charette ; Étienne Labarge-Huot ; Amira Bensahli ; Camille Wiener ; Francisco Toledo Ortiz ; Francoise Tournerie ; Maude Laflamme ; Ksenia Burobina ; Coralie Bouchard ; Diego Torres-Carranza ; Kathleen Ambridge ; Emanuelle Kristof-Tessier ; Francis Mitaine ; ; Lili Beauchamp Lina Rouxel ; Clémentine Courdi ; Juline Parrenin ; Christine Poyer ; Arielle Tordjman ; Baptiste Miquel ; Rym Yahia ; Christian Barrault ; Christophe Lambert ; Alain Guillouet ; Leila Metivier ; Gersende Parrenin ; Clémence Lesné ; Émilie Brisebois ; Laurent Parrenin ; Julie Pinel ; Lysiane Assoulay ; Isabelle Archambault ; Lara Gautier ; Martin Urèche ; Emmanuelle Khoury ; Kate Frohlich ; Annick Lavogiez ; Khady Konaté ; Ryoa Chung ; Véronique Dupéré ; Bilkis Vissandjee ; Colleen Dwyer Meloche ; Leah Blain ; Lorraine Doucet ; Sisto Nadia Otmani ; Maya Weisman ; Joelle Rouleau ; Bertrand Schmitt ; Nathalie Ouellette ; Deirdre Meintel ; Arnaud Saint-Martin ; Sivane Hirsch ; Anne Calvès ; Christian Maroy ; Steven Bednikoff ; Christopher McAll ; Claudine Bertrand ; Deena White ; Jules Pector-Lallemand ; Martine Randon ; Vincent Parrenin ; Fernand Rioux ; Patrick Plaetevoet ; Mathias Daddys ; Catherine Pajak ; Carole Lara ; Chérifa Bouchama