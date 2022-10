Ramenons la joie d’apprendre dans les écoles

J’ai toujours su que je voulais être maman et je pense sincèrement que je suis une mère pas pire pantoute. Je ne suis pas parfaite. Il m’arrive de perdre patience envers mes propres enfants que j’aime plus que tout au monde. Je me souviens de quelques fois particulières où j’ai dû m’excuser et leur annoncer que les adultes ne sont pas parfaits et qu’eux aussi ressentent des émotions comme la colère !