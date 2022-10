« Temps supplémentaire obligatoire »

Un cancer qui tue le réseau de la santé

Il faut qu’on se parle du « temps supplémentaire obligatoire » (ben oui, encore le mozus de TSO). Malgré les efforts soutenus d’infirmières et de nombreux groupes et associations dans les dernières décennies, un trop grand nombre d’institutions voient encore le TSO comme une béquille, au lieu de le voir pour ce qu’il est vraiment, un cancer. Chaque semaine des infirmières se mobilisent contre ce poison⁠1, mais on refuse encore et toujours de nous écouter.