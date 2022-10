Félicitations, M. Legault, pour votre victoire électorale !

Jean-François Lefebvre (Ph. D) et Luc Gagnon (Ph. D) Respectivement chargé de cours en études urbaines à l’UQAM et expert en transports

Vous vous êtes engagé à considérer les meilleures idées visant à répondre aux défis futurs. Si l’environnement a été décrié comme un maillon faible du programme de la Coalition avenir Québec (CAQ), plusieurs projets vous permettraient de vraiment amorcer la transition énergétique.

Nos suggestions concernent le mandat que vous donnerez au ministre des Transports. Dans ce contexte, l’électrification du transport collectif et du transport des marchandises présente une immense source d’occasions.

Les constats suivants méritent d’être soulignés :

· Le développement des transports collectifs fait largement consensus.

· La clé de la réussite est d’accroître le nombre de personnes résidant à quelques minutes de marche d’une station de transport collectif électrifié. Selon ce critère, le tramway permet 15 fois plus de stations, par dollar investi, que le métro.

· Une nouvelle analyse démontre que des réseaux de tramway, dans l’est de Montréal, permettront des réductions significatives des temps de parcours des usagers. En incluant le temps requis pour se rendre à une station, cette option est plus performante que le développement d’un skytrain (REM).

· Les citoyens de l’est de Montréal s’opposent à une structure aérienne qui défigurerait leurs quartiers.

· Il est fort probable que CDPQ Infra ait volontairement sous-estimé l’achalandage du REM de l’Ouest afin de convaincre le gouvernement précédent d’accepter des frais d’utilisation élevés, qui devraient dépasser 600 millions de dollars annuellement. En contrepartie, un système public de tramways permet de réduire les coûts d’exploitation du transport collectif.

· Les projets de REM, dans l’est de Montréal et à Longueuil, sont basés sur la technologie du skytrain. Pour un coût semblable à celui de ces projets, il serait possible d’implanter 130 km de lignes de tramway offrant 230 stations accessibles universellement, desservant Laval, Montréal et la Rive-Sud. En évitant la coûteuse technologie du skytrain (REM), il sera plus facile de financer également le tramway de Gatineau, une 2e ligne pour Québec, d’envisager un tram pour Sherbrooke et éventuellement pour Lévis, comme solution de rechange potentielle au 3e lien.

· L’expérience française démontre que l’implantation de tramways induit des hausses de 26 % à 45 % de l’achalandage des transports collectifs.

· Le développement de transport collectif en site propre permet de réduire la congestion. En contraste, l’ajout d’infrastructures routières tend à augmenter l’étalement urbain et la congestion (à moyen terme).

· Québec investit davantage dans son réseau routier que dans le transport collectif.

· L’option tramway peut s’ajuster à une hausse de la demande, car il est facile de rallonger les rames et les stations. En comparaison, il est presque impossible de prolonger la longueur des stations aériennes ou souterraines du REM.

· Finalement, un réseau de tramways permettrait d’intégrer une partie du transport de marchandises (concept de trams-cargos).

À la lumière de ces constats, voici quelques recommandations qui mériteraient d’être intégrées au mandat du nouveau ministre des Transports :

1) Québec doit investir autant dans le transport collectif que dans le réseau routier.

2) L’option de réseaux de surface, de type tramway et train-tram, doit être sérieusement envisagée. La comparaison avec d’autres modes doit tenir compte des coûts d’implantation et des coûts d’exploitation, ainsi que de leur accessibilité.

Ainsi, le futur tramway reliant Dorval et Lachine au centre-ville devrait être intégré au réseau de l’Est, offrant à la métropole un véritable lien électrifié est-ouest. Une telle approche mérite d’être implantée aussi sur la Rive-Sud et à Laval.

3) L’électrification du camionnage, par batteries et par fil, doit aussi être sérieusement amorcée, en envisageant un partage d’infrastructures avec les transports collectifs.

Enfin, il faudrait s’assurer que l’offre de transport s’intègre bien dans la trame urbaine, en réponse aux réels besoins des populations à desservir.