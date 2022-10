Selon les mots du président américain Joe Biden, le 24 février 2022, la Russie a lancé une guerre génocidaire contre l’Ukraine « pour anéantir même l’idée d’être ukrainien ».

Eugene CZOLIJ Consul honoraire d’Ukraine à Montréal

Depuis lors, la Russie a tiré plus de 3500 missiles sur les villes de l’Ukraine et le monde a été témoin avec consternation d’une dévastation sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Malgré cette guerre entre David et Goliath, les forces armées ukrainiennes, avec le soutien total du peuple d’Ukraine et l’aide de l’Occident, en particulier des États-Unis, regagnent sûrement et systématiquement les territoires occupés par la Russie à un rythme impressionnant.

Cela a récemment incité Vladimir Poutine à adopter trois mesures désespérées : a) brandir – une fois de plus – la menace d’utiliser les armes nucléaires, geste que la communauté mondiale a qualifié d’autodestructeur ; b) ordonner une mobilisation, décision qui a incité des centaines de milliers de Russes à fuir le pays – non pas en raison de leur opposition morale à la guerre contre l’Ukraine, mais parce qu’ils ne veulent pas servir de chair à canon pour la Russie ; et c) organiser des pseudoréférendums internationalement condamnés et proclamer une soi‑disant annexion des régions de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson, alors que les forces ukrainiennes sont en train de libérer ces régions – une démonstration additionnelle des illusions dont se berce Poutine.

Frustrée par le résultat pitoyable de ces mesures désespérées et exaspérée par l’incroyable succès militaire de l’Ukraine dans la reconquête des territoires occupés par la Russie, cette dernière a lancé, le 10 octobre 2022, son assaut aérien le plus intense contre la population civile ukrainienne, les infrastructures énergétiques essentielles et les zones densément peuplées. Rien que ce jour-là, la Russie a tiré 84 missiles et déployé 24 drones kamikazes sur l’Ukraine.

Cette brutalité totale démontre sans équivoque l’intention du Kremlin de punir et de terroriser la population civile ukrainienne pour se venger de ses défaites militaires.

Il est désormais inadmissible que l’Occident continue de priver l’Ukraine des armes nécessaires qui l’aideront à garantir une zone d’exclusion aérienne et à recouvrer pleinement son intégrité territoriale.

Au cours de cette guerre génocidaire, l’Occident a également ressenti les effets néfastes de l’agression hybride de la Russie, alors que le Kremlin continue à utiliser comme armes tout ce qu’il peut, y compris le gaz, les centrales nucléaires, les infrastructures énergétiques, la nourriture, les réfugiés et l’information. Par exemple, l’attaque russe du 10 octobre contre environ 30 % de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine visait également à perturber les exportations ukrainiennes d’électricité vers les pays européens, qui les aident à économiser sur le gaz russe.

De plus, trois des missiles tirés par la Russie à partir de la mer Noire le 10 octobre ont violé l’espace aérien de la Moldavie, un pays qui a obtenu le statut de candidat à l’adhésion à l’UE en 2022. Il s’agit d’une autre manifestation du dangereux mépris de la Russie pour l’espace aérien et l’intégrité territoriale des États indépendants.

C’est pourquoi, lors de leur sommet, le 29 juin 2022 à Madrid, les pays membres de l’OTAN ont déclaré à juste titre que « la Russie constituait la menace la plus importante et la plus directe pour leur sécurité et pour la paix et la stabilité dans la zone euro atlantique. La guerre brutale que la Russie mène en Ukraine a fait voler en éclats la paix qui régnait en Europe ».

La guerre génocidaire de la Russie contre l’Ukraine a atteint un moment critique qui définira le cours de l’histoire et déterminera si les générations futures continueront d’être exposées à l’appétit impérialiste dangereux et insatiable du Kremlin ou si elles vivront dans un monde beaucoup plus sûr, prospère et stable.

Le choix est évident et le temps presse.

L’Occident doit agir maintenant avec une détermination résolue et fournir à l’Ukraine toutes les armes nécessaires pour assurer une zone d’exclusion aérienne qui l’aidera à gagner cette guerre contre un agresseur non provoqué et impitoyable et à arrêter un génocide.