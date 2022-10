En ce mois d’octobre, le Québec a perdu un géant en la personne d’André Chagnon. Les témoignages d’admiration ont afflué, rapides et sincères. À la spontanéité des hommages unanimes et sentis a succédé le souhait de prendre la plume. Après que ses qualités d’entrepreneur eurent été abordées dans ces pages, c’est la grandeur de son legs philanthropique qui nous habite et nous inspire.

Anne-Sophie Archambault, Élise Boyer et Alain Ménard Respectivement directrice du développement philanthropique, directrice générale et président du conseil d’administration à la Fondation Olo

Appartenant à trois générations différentes, nous avons en commun ce besoin et cette volonté de témoigner notre reconnaissance. La sagesse rend hommage à l’exemplarité du geste, à la qualité de l’œuvre et à sa pérennité assurée. La jeunesse nomme la soif de solidarité et d’équité entre les générations et l’appel à laisser un monde meilleur à ceux qui nous suivent, des aspirations auxquelles répond le legs de M. Chagnon.

Entre les deux, il reste à nommer l’intégrité et la rigueur tout autant que la bienveillance et la confiance, des qualités qui ont élevé nos standards philanthropiques et qui guideront longtemps tous ses héritiers, partout au Québec. Peu d’hommes et de femmes de la trempe de Lucie et André Chagnon sont capables d’autant de renoncement pour édifier une œuvre qui les dépasse.

Entraînant famille, partenaires, philanthropes et alliés du milieu communautaire, M. Chagnon a choisi de se consacrer comme nul autre à briser le cycle de la pauvreté.

Avec acuité et profondeur, il a su à la fois défendre l’importance de politiques publiques fortes et démontrer la grandeur et la noblesse de la philanthropie. Avec humilité et extrême générosité, il a donné des moyens et des porte-voix à ceux qui avaient l’expertise et la conviction.

En créant la Fondation Lucie et André Chagnon, il a positionné comme personne avant lui l’importance de la prévention, celle qui conduit à agir tôt pour réduire les inégalités et favoriser le développement du plein potentiel de tous les enfants.

En créant Québec en Forme, Avenir d’enfants et Réunir réussir, il a légitimé et soutenu le rôle crucial joué par les communautés dans la santé, le développement et la réussite éducative des jeunes.

Sachant à la fois apprendre et bien s’entourer, il assure à travers la Fondation qui porte son nom la poursuite d’un rêve nourri par la multitude.

Il y a tant d’exemples éloquents d’organisations transformées par la vision de M. Chagnon. La Fondation Olo en fait partie. L’élan apporté par le soutien d’Avenir d’enfants a permis de réaliser l’ambition d’être présent dans les 1000 premiers jours de vie, apportant santé et équité à des milliers de bébés. Du projet à l’impact durable, le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon se poursuit. De nos actions, il en nourrit la profondeur, la clarté, les arrimages et la portée.

Aujourd’hui, toute une constellation de partenaires se voue à l’égalité des chances, à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. La Fondation Lucie et André Chagnon en est le phare et M. Chagnon en est une étoile, brillante et éternelle.

Merci, monsieur André Chagnon.