L’œuvre d’André Chagnon

Comment c’était de travailler pour André Chagnon ? La question m’a été posée à plusieurs occasions dans le passé et encore après l’annonce de sa mort samedi dernier. La réponse est toujours la même. On ne travaille pas pour André Chagnon, on travaille avec lui. Son leadership naturel, souriant, humble, authentique, invitait constamment au dépassement et à l’innovation, toujours orienté vers sa vision de l’avenir.