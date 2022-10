Une semaine après les élections, le travail commence pour vous, 125 nouvelles et nouveaux élu·es qui avez la tâche de nous représenter pendant les quatre prochaines années à l’Assemblée nationale du Québec. En cette 25e édition de la Semaine des maisons des jeunes (SMDJ), j’ai une question pour vous : que ferez-vous dans les 1460 prochains jours pour aider nos ados ?

Nicholas Legault Directeur général du Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Lors du dépôt du dernier budget provincial, le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a bénéficié d’un rehaussement budgétaire de 37,1 millions de dollars à répartir entre les 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux, dont les maisons des jeunes. Cela équivaut à une moyenne hypothétique de 12 000 $ par organisme, sachant que la répartition des sommes est variable selon des critères régionaux spécifiques. Les chiffres les plus récents démontrent pourtant qu’il faudrait un rehaussement minimum totalisant 68 millions pour que les seules 219 maisons des jeunes (MDJ) représentées par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) puissent accomplir leur mission !

Ce dernier budget est très loin des besoins criants du terrain.

Malgré des revendications répétées depuis plusieurs années, les MDJ sont maintenues dans une situation critique et les conséquences sont bien réelles pour nos jeunes.

Des impacts majeurs et quotidiens

Dans la dernière année, plus de 45 % des MDJ ont dû fermer temporairement leurs portes ou réduire leurs heures d’ouverture par manque de personnel. Le taux de roulement a aussi atteint un niveau de 37 % en 2021, alors que la moyenne québécoise est de 26 %. Dans ce contexte, il est plus important que jamais d’offrir des salaires et des conditions avantageuses pour les professionnel·les des MDJ, ce qui est impossible avec les subventions prévues au plus récent budget. Les équipes sont à bout de souffle et les conséquences du sous-financement se font sentir tous les jours. La pandémie n’a fait qu’exacerber la situation du sous-financement, malgré des besoins grandissants chez nos jeunes. Il est impératif que vous vous penchiez sur des solutions à long terme pour régler la situation.

Présentes partout au Québec, les maisons des jeunes sont souvent les seuls organismes consacrés aux ados dans leur communauté.

Le rôle de prévention, de sensibilisation et d’éducation populaire qu’elles jouent dans la société québécoise est essentiel et plus que jamais nécessaire, ne l’oubliez pas.

Une semaine pour souligner l’importance des maisons des jeunes

La Semaine des maisons des jeunes (SMDJ) est l’occasion de démontrer que les MDJ continuent encore et toujours à répondre présentes pour accompagner les ados quotidiennement à la hauteur de leurs besoins, et ce, malgré le sous-financement chronique dont elles souffrent depuis des années. Orchestrée sur le thème « Prêt·e à tout », la 25e édition de la SMDJ met en lumière le fait que les MDJ sont prêtes à tout pour se faire entendre et obtenir un rehaussement significatif de leur financement à la mission. C’est primordial afin de prendre soin de la santé physique et mentale des jeunes, de développer leur esprit critique, de les responsabiliser, de leur permettre de s’impliquer dans leur communauté, et de les aider à développer des passions et à devenir les citoyen·nes de demain.

Les jeunes, ces grands oubliés de la campagne électorale

La campagne électorale qui vient de se terminer n’a accordé qu’une très petite place aux enjeux qui touchent les jeunes et leur vécu, bien qu’ils représentent notre avenir collectif. Les services aux ados ne se réduisent pas à l’école. Il y en a aussi dans d’autres milieux d’éducation comme c’est le cas depuis plus de 46 ans en maison des jeunes. Ce sont des milliers de jeunes de 12 à 17 ans qui, tous les jours, fréquentent les milieux de vie que sont les MDJ.

Je suis certain qu’à titre de député·es, la jeunesse vous préoccupe et que vous êtes conscient·es de l’importance de lui offrir un avenir où tout est possible. Les maisons des jeunes font partie de la solution pour leur ouvrir toutes les portes et elles ont besoin de votre soutien. Le temps des promesses est maintenant révolu, montrez-nous concrètement à quoi vous êtes prêts pour les ados du Québec !