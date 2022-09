On n’en finit plus de parler du troisième lien Lévis-Québec dans cette campagne électorale. Oui, il faudrait bien dire Lévis-Québec pour les raisons que l’on sait.

Flore Fournier Québec

Mais parlons donc de notre premier lien, le pont de Québec, un lien routier et ferroviaire essentiel, un monument historique qui témoigne des exploits de l’ingénierie du tournant du XXe siècle.

En 2017, j’ai eu le plaisir de séjourner en Écosse pour un congrès et une semaine de visites dans le secteur agroalimentaire. À trois reprises, nous sommes sortis d’Édimbourg pour visiter des entreprises en campagne. Chaque fois, un guide différent nous proposait d’admirer leur magnifique pont du Forth⁠1, « un pont à cantilever, le deuxième plus long au monde, après celui de la ville de Québec, au Canada », ont-ils systématiquement répété. Un trésor national pour eux. Jamais ils n’ont mentionné que leur pont était désuet, qu’il faudrait le remplacer, qu’il risquait de tomber, ou que les autorités n’en finissaient plus de se chicaner pour son entretien.

Parallèlement, pourrait-on imaginer les Français rabaisser la tour Eiffel, construite une vingtaine d’années avant notre noble pont, prétendre qu’elle n’en a plus pour très longtemps ?

Au cours de l’été, mon beau-fils a vécu confortablement dans une magnifique maison en Suisse, construite en 1776.

Outre-Atlantique, on roule encore sur des ponts construits sous l’Empire romain il y a 2000 ans. Selon Wikipédia, la liste est longue⁠2.

Et nous, Québécois, nous accourons outre-Atlantique pour admirer ces nobles beautés intégrées à la vie courante !

Pourrait-on, un jour, prendre exemple sur l’Europe et d’autres continents ? Pourrait-on avoir la fierté de conserver, entretenir, chérir notre héritage, nos infrastructures, plutôt que de leur mettre une date de péremption ? Non seulement ce pont constitue un monument historique, mais nous en avons besoin ! Franchement, quand je vois l’attitude de trop de nos dirigeants par rapport au pont de Québec et à tout notre patrimoine bâti, j’ai mal à ma société.