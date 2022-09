Il y avait des spéculations sur ce que la lettre « Z » signifiait pour le Kremlin, et pourquoi elle est devenue le symbole de la guerre génocidaire de la Russie contre l’Ukraine.

Eugène Czolij Consul honoraire d’Ukraine à Montréal

Maintenant, ce « Z » signifie clairement un gain égal à zéro pour la Russie de sa guerre contre l’Ukraine.

Avant l’attaque militaire à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, la propagande de désinformation du Kremlin prévoyait que l’Ukraine ne serait pas en mesure de résister à la guerre totale de la Russie et serait vaincue en quelques jours.

Cependant, les plans stratégiques initiaux de la Russie visant à prendre rapidement le contrôle de Kyiv, à renverser les autorités ukrainiennes démocratiquement élues et à conquérir l’ensemble de l’Ukraine sont devenus un fiasco colossal, et les troupes militaires russes ont soit quitté la région de Kyiv les mains vides, soit rencontré leur destin final là-bas.

Pour sauver la face, le Kremlin a alors propagé que les troupes russes prendraient le contrôle de toute la région du Donbass d’ici le 9 mai, ce qui ne s’est pas produit non plus.

Au lieu de cela, l’Ukraine a déjà libéré une portion des territoires occupés par la Russie et est en voie de reprendre Kherson dans le sud de l’Ukraine, ce qui portera un coup dur au moral des troupes russes.

Le plus accablant pour le Kremlin est peut-être que le mythe qu’il a perpétué pendant si longtemps — à savoir que la Russie est une superpuissance — qui a conduit de nombreux dirigeants occidentaux et de soi-disant experts à promouvoir une politique d’apaisement avec le Kremlin, a été littéralement brisé par la présente guerre de David contre Goliath en Ukraine.

Les résultats obtenus par l’armée ukrainienne ont même modifié la politique américaine qui fournit ouvertement à l’Ukraine davantage d’armes tactiques, ce qui a déjà été ressenti par les militaires russes.

Les forces armées ukrainiennes, avec le plein soutien du peuple ukrainien, ont démontré au cours des six derniers mois que l’Ukraine finira par gagner la guerre totale lancée par la Russie le 24 février 2022 et ramènera la paix en Europe.

Les mois d’automne seront décisifs pour déterminer à quel prix viendra cette victoire. Non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour l’Occident.

Plus les pays occidentaux vacillent, plus le coût humain et financier sera élevé pour tout le monde, car le Kremlin utilise comme armes le gaz, les centrales nucléaires, la nourriture, les réfugiés et l’information.

Afin de minimiser les souffrances et les destructions supplémentaires, les pays occidentaux doivent maintenant : a) fournir à l’Ukraine l’aide financière et les armes nécessaires pour lui permettre d’imposer une zone d’exclusion aérienne et de repousser l’armée russe jusqu’à la frontière russo-ukrainienne ; et b) renforcer les sanctions contre la Russie afin que l’argent occidental ne continue pas à financer la guerre génocidaire de la Russie contre l’Ukraine.

À ce stade, c’est principalement la volonté politique des dirigeants occidentaux qui déterminera à quelle vitesse et à quel prix l’Ukraine gagnera la guerre lancée par la Russie, et assurera ainsi la paix, la stabilité et la sécurité en Europe avec l’impact mondial positif qui en résulte.

La prise de conscience par tous que le « Z » de la Russie représente un gain égal à zéro pour la Russie de sa guerre non provoquée contre l’Ukraine devrait conduire à un soutien significatif de l’Ukraine par l’Occident au cours de ces mois d’automne critiques.