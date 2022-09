« Comme c’est le cas en Europe, les commerces et même les supermarchés devraient être fermés le dimanche. Cette mesure soulagerait bon nombre de travailleurs et travailleuses exténués », écrit l’auteur.

Depuis des mois, la pénurie de main-d’œuvre ne cesse de faire les manchettes. Elle le sera autant durant toute la campagne électorale. Le gouvernement estime qu’il y aura 1,4 million de postes à combler d’ici 20301. Réduction de services, retards de livraison, contrats annulés, inflation galopante ; elle a des effets concrets sur la majorité des secteurs d’activité économiques.

Félix Bhérer-Magnan Étudiant au doctorat en science politique, Université Laval

Selon une estimation de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), la pénurie de personnel a fait perdre 18 milliards de dollars aux entreprises manufacturières2 en deux ans en plus de digérer une pandémie mondiale. La tempête est tristement parfaite. Or, cette crise de la main-d’œuvre était en grande partie prévisible, puisqu’on savait depuis longtemps que le vieillissement de la population, entre autres, allait avoir des conséquences significatives sur le marché du travail. On savait bien que les nouveaux travailleurs ne suffiraient pas à remplacer ceux et celles qui partent et c’est même déjà commencé. Ce sont actuellement plus d’un million de postes qui sont à pourvoir au Canada alors qu’au Québec, le nombre de postes à combler s’élève à près de 225 0003.

La solution passe par l’immigration, clament plusieurs organisations et groupes d’intérêts, dont le Conseil du patronat du Québec, l’Union des producteurs agricoles et le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. C’est loin d’être la solution miracle et soyons francs, elle ne réglera pas tous nos maux.

Le Québec a un problème structurel qu’il faudra atténuer grâce à des mesures novatrices, adaptées à notre contexte et insufflées par une volonté politique de faire autrement. Il existe des solutions beaucoup moins coûteuses que de recourir seulement vers l’immigration.

Comme c’est le cas en Europe, les commerces et même les supermarchés devraient être fermés le dimanche. Cette mesure soulagerait bon nombre de travailleurs et travailleuses exténués. Pourquoi le dimanche ne serait-il pas consacré à faire du plein air, à prendre du temps en famille, à ralentir le rythme dans ce monde effréné ? La pandémie a d’ailleurs été un laboratoire fort intéressant afin de tester cette innovation. Elle n’a pas eu d’effet quelconque sur la santé de notre économie, bien qu’elle ait été ralentie.

Ensuite, en Europe encore une fois, nombreux sont les restaurateurs qui ferment leurs portes l’après-midi avant de reprendre le service le soir. Après tout, c’est plutôt rare qu’un rush survienne entre 14 h et 17 h, surtout du mois de septembre au mois de juin.

Les horaires de tous les services devraient être réduits tout en fournissant le même service de qualité. Par exemple, est-ce vraiment nécessaire que les quincailliers, les centres commerciaux et les magasins de cuisine et de meubles soient ouverts jusqu’à 21 h les jeudis et vendredis ? Je n’ai pas de chiffres à l’appui, mais je doute que ces commerces réalisent leur chiffre d’affaires quotidien les soirs de semaine, surtout à l’automne et à l’hiver.

Ces propositions bouleverseront notre économie déjà lourdement affectée par l’inflation galopante, me direz-vous. À mon avis, je ne crois pas. Nous permettrons aux gens, travailleurs et travailleuses, de baigner dans un monde du travail renouvelé et plus humain.

Nous mettrons l’humain au cœur de nos préoccupations et de ses besoins. Le marché du travail en Amérique du Nord, où la performance et les chiffres surpassent toute autre considération, doit être recadré. Cela entraînera une modification des comportements individuels et collectifs, mais dans les moments de doute, rappelons-nous pour qui et pourquoi nous agissons ainsi : pour notre bien-être collectif. Et pour les immigrants, qu’il ne faut plus voir comme une simple force de travail imbriquée dans un carcan utilitariste ou comme solution miracle à cette problématique.