Clément Ouimet est mort tragiquement sur le mont Royal en octobre 2017, en pleine campagne électorale municipale. Il s’entraînait sur la montagne comme beaucoup de jeunes et de moins jeunes pour se mettre en forme et pour se sentir vivant.

Suzanne Lareau Ex-présidente-directrice générale de Vélo Québec

Quoi de mieux qu’un parc, au cœur d’une ville, pour pratiquer une activité sportive ? On y fait d’ailleurs du ski, de la raquette, du patin et le chemin Olmsted est envahi de gens qui marchent et qui courent.

Le projet pilote honni

Au printemps 2018, un projet pilote qui interdit le transit par la montagne, pour un été, est mis en place afin de réserver la route à ceux et celles qui fréquentent les lieux, peu importe leur mode de déplacement. Notez qu’en semaine, plus de 80 % des autos qui y circulent ne font que passer. L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a mené une consultation fort courue par ceux et celles qui voulaient garder ce « droit » d’emprunter Camillien-Houde pour traverser la ville plus vite. Leur présence a teinté les conclusions de l’OCPM qui rejette l’idée d’interdire le transit et propose de réaménager les voies d’accès.

Où en sommes-nous cinq ans plus tard ?

D’autres collisions entre cyclistes et autos se sont produites, on y trouve des bollards saisonniers au centre de la rue dans les segments où des virages en U ont toujours cours, une fois les bollards retirés.

Les cimetières interdisent aux cyclistes de rouler dans leurs allées paisibles alors que les voitures y sont bienvenues. Le message reçu : « Cyclistes, allez rouler ailleurs ! »

Enfin des travaux !

Le chemin Remembrance a été refait dans le cadre de la démolition de l’échangeur Côte-des-Neiges. Des travaux attendus depuis longtemps ! Remembrance est rouvert depuis peu, je l’ai emprunté à vélo en août. La déception pour les cyclistes est totale ! Cette rue pentue, autrefois unidirectionnelle est maintenant à double sens, le trottoir a été élargi et cyclistes et automobilistes s’y côtoient en montant et en descendant dans un espace plus restreint. Je m’explique mal qu’on réduise l’espace où roulent les cyclistes après le drame de 2017.

La montagne est un lieu mythique de vélo de route, c’est connu.

C’est d’ailleurs sur le mont Royal, en 1974, que le Championnat du monde de cyclisme a vu Eddy Merckx remporter l’épreuve devant une foule en liesse de 250 000 personnes. L’épreuve cycliste des Jeux olympiques de 1976 s’y est aussi déroulée comme le Grand Prix Cycliste de Montréal s’y produit depuis 2010. Comment un lieu emblématique de compétition cycliste, le mont Royal, ne peut-il pas accueillir dignement les cyclistes pendant l’année ? On grimpe la montagne à une vitesse oscillant entre 7 et 16 km/h et on y descend plus ou moins à la vitesse des voitures.

Des solutions

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit qu’on doit aménager un accotement sur une route lorsqu’un débit de voitures oscille autour de 8000 véhicules par jour et plus. Il en passe environ 10 000 par jour sur la montagne !

Considérant la pente et le flot de voitures et de cyclistes, un accotement minimal de deux mètres devrait être peint au sol sur Remembrance afin de délimiter les espaces de chaque mode. Mais cet espace ne semble pas avoir été prévu !

La montagne est populaire auprès des cyclistes, on devrait pouvoir y rouler en toute sécurité, sans craindre de se faire frôler par une voiture. Ce principe devrait aussi guider l’aménagement de Camillien-Houde qui n’est pas encore en chantier. Fera-t-on un accotement pour que les cyclistes puissent grimper et descendre en toute sécurité ? Aménagera-t-on un mail central pour éliminer de façon permanente les dangereux virages en U ?

Pourquoi si peu d’égard envers les cyclistes qui roulent sur le mont Royal alors qu’on accepte d’emblée que les voitures y circulent sans entrave ? L’incompréhension est totale, alors que nous côtoyons un REV archi populaire et en constant développement ! Où est la cohérence des actions de la ville qui a pourtant élaboré une politique bien nommée « Montréal physiquement active » ? Pourquoi ne pas avoir accordé plus d’importance à la sécurité des cyclistes sur le mont Royal alors qu’on le réaménage ?