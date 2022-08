Avantage, Madame Williams

Les Internationaux des États-Unis ont commencé à New York le 23 août. J’aime dire que c’est le concert rock des tournois de tennis. Et l’incontestable rockstar cette année, comme de nombreuses fois avant, est Serena Williams. Quel prélude au US Open pour celle qui a son nom gravé sur 23 trophées du Grand Chelem et qui frappe à la porte d’un 24e titre, le record détenu par Margaret Court.