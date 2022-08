Économie

Investir en technologie, ici

L’inflation atteint des sommets historiques et une récession économique mondiale se dessine. Nous venons de traverser plus de deux années tumultueuses de perturbations pandémiques, et notre gouvernement aura besoin d’une croissance économique solide pour reconstruire notre système de soins de santé et payer les programmes sociaux que nous estimons tous.