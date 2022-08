10 minutes dans la vie d’un médecin de famille

10 minutes : c’est le temps qui est alloué au médecin que vous consultez dans une clinique sans rendez-vous. 10 minutes plus tard, il devra rencontrer un autre patient, puis un autre, puis une autre, puis un autre… jusqu’à un total possible de 40 patients sans rendez-vous dans la journée. S’il prend cinq minutes de plus avec vous, puis un autre cinq minutes de plus avec le patient suivant, etc., c’est plus de trois heures de retard qu’il aura accumulé à la fin de la journée. Vous aviez rendez-vous à 19 h, eh bien vous ne verrez pas le médecin avant 22 h ou peut-être pas du tout parce que le Groupe de médecine de famille (GMF) ne sera pas ouvert jusqu’à minuit…