Faut-il se scandaliser du reportage photo sur l’épouse du président ukrainien dans le prestigieux magazine de mode Vogue ? La question se pose à la lumière de la polémique soulevée par la publication d’un long article accompagné de plusieurs photos mettant en scène la première dame de l’Ukraine, Olena Zelenska.

Louis Beauchamp vice-président, Ryan Affaires publiques Communication

Depuis sa parution le 26 juillet, ce reportage a suscité une certaine controverse, notamment en Europe et aux États-Unis. D’une part, vous avez les dénonciateurs qui n’hésitent pas à qualifier d’indécente l’opération médiatique alors que les Ukrainiens n’en finissent plus de souffrir des horreurs de la guerre. D’autre part, ils sont nombreux à défendre cette stratégie de communication au moment où l’appétit médiatique s’essouffle face à un conflit militaire qui s’enlise.

Le rôle stratégique de la communication

De tout temps, la communication a joué un rôle stratégique dans le déroulement des guerres qui ont façonné l’histoire de l’humanité. La propagande demeure encore aujourd’hui une redoutable arme de guerre au service des États en cause. Le conflit russo-ukrainien n’échappe pas à la règle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui-même passé maître dans l’art d’utiliser les médias, particulièrement les réseaux sociaux, pour faire passer ses messages, au point de tenir le beau rôle face au méchant président russe Vladimir Poutine.

En cinq mois, il est devenu l’un des chefs d’État les plus connus de la planète, propulsé par les Twitter et Instagram de ce monde et grâce à ses talents de communicateur hors du commun.

D’un point de vue médiatique, l’opération du magazine Vogue constitue un coup fumant. Le périodique a beau ne plus avoir l’influence qu’il a eue dans le passé, la marque Vogue demeure prestigieuse. De plus, le recours aux services de la célèbre photographe Annie Leibovitz reconnue pour ses photos des plus grandes célébrités mondiales ajoute à la valeur de l’opération.

Une arme à double tranchant ?

Mais qu’en est-il de la stratégie de communication préconisée par le couple Zelensky-Zelenska ?

L’opération médiatique ne risque-t-elle pas de se retourner contre Zelensky ? Le fait d’occuper le terrain de la communication, comme le fait avec brio le numéro un ukrainien depuis le début de la guerre, ne constitue-t-il pas une arme à deux tranchants, celui généré par le cynisme de l’infospectacle ?

Nous ne sommes pas ici en face d’une simple entrevue accordée à un grand média d’actualités, mais bien dans une opération médiatique savamment orchestrée et parfaitement ciblée vers un public international, le magazine Vogue étant distribué non seulement aux États-Unis, mais également dans un grand nombre de pays dans le monde.

Jouer la carte de la mode n’est pas non plus le fruit du hasard. Olena Zelenska a du charisme et constitue certainement un sujet intéressant pour des photos stylisées comme nous le propose le Vogue.

Qui plus est, il ne faut pas sous-estimer le rôle des premières dames en temps de guerre. Eleanor Roosevelt, l’épouse du président américain Franklin D. Roosevelt, a joué un rôle non négligeable lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment auprès des troupes et des femmes appuyant les efforts de guerre.

Par cette opération, l’Ukraine cherche une fois de plus à convaincre la communauté internationale de l’aider à combattre la Russie en multipliant les sanctions économiques contre l’envahisseur et en réclamant une aide militaire accrue. Mais aussi spectaculaire soit-il, le pouvoir de la communication a ses limites. À ce jour, la communication n’aura pas empêché la déstabilisation de l’ordre mondial et les bouleversements économiques que l’on connaît depuis quelques mois.