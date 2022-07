Après 33 jours de confinement post COVID-19, l’été peut (enfin) commencer. Je ne sais pas si c’est un rappel de l’école à la maison du printemps 2021, mais cet été, j’ai eu l’irrésistible envie de garder mes cinq filles avec moi. Pas de camp. Juste du repos, de la piscine, des cornets qui coulent partout, des sorties et oui, un peu d’iPad.

Marie-Hélène Trépanier Directrice marketing et mère de Rafaëlle, Flavie, Jeanne, Adèle et Rose

On a beau avoir voyagé à sept plusieurs fois, on doit désormais s’entraîner à sortir en tribu. Ça demande un minimum d’organisation, mais c’est notre quotidien, et on ne veut rien manquer non plus. Je pensais qu’en 2022, on avait passé outre aux forfaits conçus pour deux adultes et deux enfants.

On a commencé en douceur. Une sortie à la Ferme du Roy pour cueillir des fraises. Je fais encore une tarte tous les deux jours. Une belle sortie à la plage Sainte-Catherine. Je ramasse encore du sable dans mon sac fourre-tout. Les feux d’artifice de la Saint-Jean entre amies à 22 h. Elles m’en parlent encore.

Maintenant on est prêtes. Les filles — 4, 4, 6, 8 et 10 ans — font elles-mêmes leurs bagages. Brosses à dents, vêtements de rechange et toutous pour dormir, tout y est. Direction ville de Québec. On est en vacances, on a le goût d’improviser, de s’aventurer, de ne rien planifier. C’est le Festival d’été de Québec ! La programmation nous a impressionnées. Les gros shows sont tard, ça prend un laissez-passer, mais tant qu’à être là, on se dit, pourquoi pas.

Pourquoi pas ? Surprise ! C’est deux enfants maximum pour un adulte. Ça veut dire que non seulement je ne pouvais pas y aller, mais même si on avait réussi à téléporter mon mari — qui n’était pas encore en vacances —, nous n’aurions pas pu y aller. Hum… la madame n’était pas contente.

De retour à la maison, je réserve en ligne pour la nouveauté de l’heure, Upla. Un trajet de deux heures avec trampoline sur deux étages. Un succès assuré. Encore une fois, pour des raisons de sécurité, c’est un adulte pour deux enfants. Je m’organise avec une amie, la sortie est sauvée.

Le souhait le plus cher de mes grandes était d’aller au spa. Elles m’entendent en rêver depuis longtemps. J’ai réservé une matinée. La fenêtre de possibilité est courte. Les mercredis de 8 h à 11 h. C’est génial. Initier nos enfants à l’art du bien-être et de la détente, ne serait-ce qu’un court moment ! Je réserve pour mes trois grandes et moi. Je reçois un courriel la veille à 15 h me disant que le nombre maximal d’enfants par adulte est de deux. Ils m’invitent à trouver un adulte pour m’accompagner. La veille à 15 h !

Je comprends le manque de personnel, l’épuisement post-pandémie et les questions de sécurité. Mais le moule des deux adultes, deux enfants est-il encore juste en 2022 ? L’a-t-il déjà été ? Et là, je ne parle même pas d’un prix à rabais d’entrée, je parle d’un droit d’entrée. Peu importe le nombre d’enfants, si on est en mesure de gérer, peut-on, nous aussi, profiter de l’été ?