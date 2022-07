La lettre s’adresse aux ministres fédéraux de l’Environnement et des Transports, Steven Guilbeault et Omar Alghabra.

Lyn Adamson Coprésidente, ClimateFast, l’autrice écrit au nom d’un regroupement de 30 organismes*

L’augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre de la part du secteur de l’aviation canadien nous préoccupe beaucoup.

Selon le dernier rapport de Transports Canada, les émissions de GES des compagnies aériennes canadiennes ont augmenté de 74 % entre 2005 et 2019, pour atteindre 22 millions de tonnes annuelles, soit l’équivalent de près de cinq millions de voitures et camions personnels.

Cette augmentation des émissions dues à l’aéronautique compromet l’engagement du Canada de réduire ses émissions de GES de 40 à 45 % d’ici 2030.

Nous accueillons avec satisfaction le développement d’un plan d’action canadien pour réduire les émissions de GES provenant de l’aviation, qui devrait être dévoilé au début de l’automne.

Cependant, nous sommes très inquiets et inquiètes d’apprendre que Transports Canada consulte l’industrie aéronautique par rapport à ce plan, mais qu’il n’a pas l’intention de consulter le public et d’autres parties prenantes sur son contenu.

En l’absence d’une réelle consultation publique, le risque est élevé que ce nouveau plan, comme le plan précédent, qui date de 2012, échoue à réduire les émissions provenant de l’aviation (ces émissions ont augmenté de plus de 35 % depuis que le plan de 2012 a été dévoilé).

En ne s’engageant pas à réduire les émissions provenant de l’aviation dans un avenir proche, le Canada prend du retard par rapport aux autres pays – et même à ses propres compagnies aériennes.

Par exemple, le Danemark s'est engagé à rendre tous les vols intérieurs sans carburant fossile d'ici 2030. Pour sa part, Air Canada s’est engagé à réduire les émissions de GES de ses vols de 20 % sur la même période.

L’industrie aéronautique canadienne profite d’une trop grande latitude qui lui a permis d’augmenter ses niveaux de pollution entraînant le dérèglement du climat.

Nous réclamons que vous preniez les mesures immédiates pour garantir : a) que le public et les parties prenantes hors du secteur aéronautique soient consultés sur le nouveau plan canadien de réduction des émissions avant qu’il soit complété et dévoilé, et b) que le nouveau plan contienne des objectifs forts et contraignants de réduction des émissions d’au moins 30% (par rapport au niveau de 2019) d’ici 2030.

Nous comptons sur vous pour faire en sorte que le secteur de l’aviation, comme tous les autres, fasse sa juste part pour réduire les émissions de GES et pour assurer un futur vivable pour tous et toutes.

La liste des signataires : 350.org, Canada Burnaby For Our Kids, Canadian Association of Nurses for the Environment, Canadian Association of Physicians for the Environment, Canadian Health Association for Sustainability and Equity (CHASE), Canadian Public Health Association, Canadian Voice of Women for Peace, Citizens' Climate Lobby Canada, Climate Emergency Unit, ClimateFast, Cowichan Carbon Busters, David Suzuki Foundation, Drawdown Toronto, Earth Day Canada, Environmental Defence, Équiterre, For Our Kids, Grand(m)others Act to Save the Planet (GASP), Island Transformations (ITO), Jesuit Forum for Social Faith and Justice, Joint Ecological Ministry (JEM), Le Centre Oblat : A Voice for Justice, Naturopathic Doctors for Environmental and Social Trust, Office for Systemic Justice Federation of Sisters of St. Joseph of Canada, Office of Religious Congregations for Integral Ecology/Bureau des congrégations religieuses pour une Écologie intégrale, Ontario Climate Emergency Campaign, Ontario Public Health Association, People's Climate Movement Toronto/GTA, Registered Nurses Association of Ontario, The Climate Reality Project Canada, The Global Sunrise Project, Youth Climate Save Canada