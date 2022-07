Je m’appelle Juliette Taillefer, j’ai 17 ans, je viens de finir ma première année de cégep. Il est présentement 0 h 15 le 6 juillet 2022 et je n’arrive pas à dormir.

Je pense beaucoup ces temps-ci, beaucoup trop. Je pense à comment nous, toutes les personnes vivant sur cette Terre, n’avons que quelques années pour sauver la planète. Des années qui se comptent sur les doigts de nos mains. Pourtant, les dirigeants de la planète n’arrivent même pas à y faire quelque chose, comme si ça leur passait trois mètres au-dessus de la tête. Tout le monde me dit qu’ils ont des projets : baisse du taux de carbone d’ici à 2035 ou d’autres projets du genre… mais nous avons besoin d’action maintenant. Nous ne pouvons plus nous permettre de remettre ça au lendemain. Les dirigeants des pays ont besoin de s’imposer sur ce sujet, les grandes entreprises doivent changer leurs façons de faire. L’argent ne règle pas tout, il ne peut pas sauver notre planète.

Je sais que je sonne brutale, que je sonne peut-être même extrémiste, mais ce sont les mots d’une adolescente qui craint pour l’avenir, qui n’a plus d’espoir. J’aimerais pouvoir être certaine que l’être humain va survivre à cette crise climatique, mais non.

Si vous lisez ce texte et pensez qu’il ne s’adresse pas à vous, c’est faux : cette crise affecte tout le monde et affectera tout le monde.

Plusieurs pays vont devenir inhabitables. On parle de millions de personnes qui vont devoir déménager dans des pays habitables, de millions de personnes à la rue. Où vont-elles vivre ? On parle de manque de ressources, de nourriture, c’est une guerre pour les ressources qui va commencer. De plus, même les pays soi-disant habitables ne le seront pas vraiment. Ne agir maintenant, c’est nous condamner à cet avenir. Les générations plus vieilles ne seront pas affectées réellement, mais il faut penser aux enfants qui n’ont rien demandé. Agir maintenant, c’est penser à son prochain. C’est penser à ses petits-enfants, ses enfants, cousins, oncles, tantes, amis, etc. Je sais, c’est du travail, mais le résultat est d’avoir une vie confortable, une Terre habitable.

Avoir des enfants ?

Depuis trois mois, j’y pense tous les jours : mon avenir est compromis, car personne ne fait rien. Je n’ai même pas envie d’avoir des enfants, à quoi bon ? Les faire naître dans un monde pareil, leur donner un avenir incertain n’est pas quelque chose que je souhaite à quelqu’un. Pourtant, c’est le cas de beaucoup de personnes. Je ne comprends pas pourquoi les parents n’agissent pas plus pour que l’avenir de leurs enfants soit en sécurité. Je n’ai pas les mots pour exprimer comment je suis angoissée et fâchée que l’on ne fasse rien maintenant, que l’on reporte tout au lendemain. Il s’agit de vies, d’avenir et simplement de gros bon sens. La date limite afin de nous sauver de cette crise climatique approche à grands pas. Nous avons même réussi à la faire avancer, comprenez-vous les enjeux ? Il n’y a pas et n’y aura jamais de seconde chance.

J’aimerais finalement dire : si vous ne me croyez pas, vous n’avez qu’à effectuer de vraies recherches. Les scientifiques le disent depuis des années et personne ne les a jamais pris au sérieux. Nous sommes rendus au point où si nous ne changeons pas maintenant, notre avenir sera instable. Tout le monde doit comprendre qu’il ne s’agit pas d’un jeu, qu’il ne s’agit pas d’une tendance, d’une mode. Il s’agit de notre avenir. Vous devez les croire. Et vous, chers dirigeants, sachez que nous avons besoin d’actions.