Les signataires s’adressent aux membres de la haute direction de Radio-Canada : Michael Goldbloom, Catherine Tait, Michel Bissonnette, Luce Julien, Caroline Jamet et Miguel Baz*

Les signataires, plus d’une cinquantaine, sont les têtes d’affiche de Radio-Canada1

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes des têtes d’affiche de Radio-Canada.

Nous vous demandons, par la présente, de contester vigoureusement la récente décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui réclame que Radio-Canada s’excuse publiquement pour « avoir manqué de respect et de sensibilité » en diffusant une chronique dans laquelle le titre du livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, a été mentionné.

Cette décision du CRTC nous inquiète au plus haut point. Elle met, d’une part, en cause les principes de liberté et d’indépendance qu’exige notre métier et, d’autre part, ouvre la porte aux dangers que constituent la censure et l’autocensure.

Aussi, si nous sommes alarmés, c’est non seulement pour nous, à Radio-Canada, mais pour toutes les entreprises de communications régies par le CRTC.

Nous sommes évidemment tous conscients que le mot en « n » est un mot chargé. Lorsqu’il est prononcé en ondes, ce qui arrive très rarement, cela est fait dans un contexte factuel qui n’est ni offensant, insultant ou déshumanisant, ce qui respecte les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada mais, aussi, l’intelligence de notre institution et de ses employés.

Nous souhaitons donc que Radio-Canada déploie les moyens nécessaires pour désavouer cette décision du CRTC.

* Michael Goldbloom est président du conseil d'administration de Radio-Canada ; Catherine Tait est présidente-directrice générale de Radio-Canada ; Michel Bissonnette est vice-président principal des services français de Radio-Canada ; Luce Julien est directrice générale de l’information à Radio-Canada ; Caroline Jamet est directrice générale radio et Miguel Baz est vice-président aux services juridiques de Radio-Canada.

1. Signataires : Céline Galipeau, Patrice Roy, Guy A. Lepage, Michel Désautels, Tamara Alteresco, Annie Desrochers, Anne-Marie Dussault, Myriam Fehmiu, Charles Tisseyre, Alain Gravel, Patrick Masbourian, Marie-Maude Denis, Marie-Eve Bédard, Martine Biron, Gérald Fillion, Sébastien Bovet, Alec Castonguay, Monique Giroux, Geneviève Garon, Davide Gentile, Isabelle Richer, Johane Despins, Manon Globensky, Marie-Louise Arsenault, Isabelle Craig, François Sanche, Catherine Perrin, Geneviève Asselin, Christian Latreille, Maxime Coutié, Brigitte Bougie, Alexandre Courteau, Anne-Louise Despatie, Thomas Gerbet, Valérie-Micaela Bain, Valérie Gamache, Catherine Mercier, Julie Drolet, Sophie-Andrée Blondin, Jean-Philippe Pleau, Janic Tremblay, Catherine Pépin, Marie-Christine Trottier, François Lemay, Claudine Bourbonnais, Catherine Pogonat, Jean-Philippe Robillard, Daniel Boily, Emilie Dubreuil, Simon Coutu, Jean-Sébastien Cloutier, Romain Schué, Alexandre Touchette et Dominique Arnoldi, Jean-François Bélanger, Sébastien Desrosiers