Organisations communautaires

Un maillon essentiel pour la lutte contre la maltraitance envers les aînés

Imaginons Robert, 82 ans : son fils toxicomane est son seul lien affectif. Ce dernier lui soutire régulièrement de l’argent et Robert a de la difficulté à dire non parce que, quand il refuse, la situation dégénère jusqu’aux coups. Il n’en dort plus et a des idées suicidaires.