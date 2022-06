Élections législatives

La France face à elle-même

Le résultat des élections législatives en France me laisse avec un sentiment mitigé. Et inquiet. Alors que les urnes sont encore chaudes, on conclut déjà que le pays sera ingouvernable, paralysé et qu’il faudra bientôt y retourner. On déplore aussi, à juste titre, le nombre sans précédent d’élus d’extrême droite. Et pourtant, cela fait longtemps que la répartition des sièges n’a pas été aussi représentative de la diversité de l’électorat français sous la Ve République.