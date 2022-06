La pandémie et ses restrictions nous ont amenés à investir les rues, les parcs et d’autres espaces communs à l’intérieur des villes, par l’entremise d’aménagements éphémères et transitoires (piétonnisation de certaines artères, installation de mobilier urbain, aménagement de friches et de ruelles). Or, ces initiatives d’appropriation de l’environnement urbain pour un usage commun ont montré qu’un profond besoin d’arrimage des espaces publics aux manières de vivre la ville au quotidien s’impose.

Maxim Bonin Membre fondateur et responsable de la recherche et du développement de la coopérative de design urbain et d’évènements Le Comité, et trois autres signataires*

Les milieux urbains tels qu’ils sont structurés actuellement ont été pensés en grande partie dans une optique de productivité. Ils permettent aux citoyens de se déplacer rapidement et d’avoir accès facilement à un large éventail de biens et services. Ce que nous a montré la pandémie, c’est que l’humain a aussi besoin d’investir des espaces pour y « faire » communauté sans qu’il y ait forcément de lien avec une quelconque capacité de productivité. Les citoyens veulent vivre l’espace public et le reconstruire doucement.

Dans cette optique, la trame urbaine s’est surtout articulée autour du développement de quartiers et d’un embourgeoisement des espaces post-industriels de l’est du centre-ville de Montréal, notamment. Les rives, qui ont récemment été réinvesties et explorées par les citoyens, représentent un espace clé en vue de ce développement. Nous devons apprendre à les revaloriser et les reconstruire doucement.

Redonner à l’eau un nouveau rôle central

Autrefois élément central autour duquel se construisaient les villes et se développait l’économie, l’eau semble avoir perdu ses lettres de noblesse en termes de socialisation et d’espace du quotidien, au profit du transport de marchandises et de l’évacuation de la production industrielle. Rendus inaccessibles, détournés, pollués, asséchés ou dénaturés au profit de l’industrialisation, les plans d’eau du Québec ont perdu de leur superbe dans l’imaginaire collectif. Or, du fait de leur multiplicité sur le territoire et du désir partagé d’y accéder, ils offrent de nombreuses occasions pour la création de projets communs.

De plus, alors que la protection de l’environnement est un enjeu majeur pour toute la planète, aménager les rives et les rendre accessibles aux citoyens permet de recréer un lien fort entre l’humain et l’eau, mettant en exergue la nécessité et l’urgence de prendre des mesures concrètes pour protéger cette ressource vitale.

Les conditions du succès

Comment nous assurer que l’aménagement des rives sera bénéfique à la fois pour la société et pour l’environnement ? Décideurs et promoteurs doivent réfléchir aux projets de manière collégiale, en mobilisant en amont les différents pans de la communauté : citoyens, OBNL, instances locales, milieu universitaire, scolaire, culturel, artistique et même le milieu industriel.

La logique ne doit pas être de faire à tout prix, mais bien de reconstruire doucement, de manière durable et réfléchie, en s’engageant vers une transition écologique et sociale.

L’industrie du spectacle pourrait y voir une avenue de développement. Cependant, il ne faudrait pas qu’une hégémonie de ce secteur s’en suive comme c’est le cas dans certains secteurs et certaines places publiques de la ville de Montréal, notamment. L’aménagement de ces espaces ne doit pas être pensé uniquement de manière à accueillir des évènements, mais également en considérant les besoins des citoyennes et citoyens. L’eau doit demeurer un espace public et accessible à la population.

Le développement urbain et les pratiques de design doivent dès maintenant s’intégrer dans un contexte de post-croissance. Les failles de l’urbanité doivent être mises en exergue et proposées en défis et projets aux communautés pour le bien collectif.

* Cosignataires : Emilie Gagnon et Pierre Moro-Lin, membres fondateurs de la coopérative de design urbain et d’évènements Le Comité ; Anouk Bélanger, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM