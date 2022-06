L’auteur s’adresse au premier ministre, François Legault

Vincent Sawyer Entrepreneur montréalais

M. Legault, vous êtes fier, mais vous me faites honte. Vous dites vouloir un Québec fier, mais vous faites honte au Québec. Vous faites honte au Québec de Lesage, de Bourassa et oui, vous faites honte au Québec de Lévesque.

Vous prétendez parler en notre nom collectif, comme s’il n’existait qu’une seule idée du Québec, la vôtre. Comme si les Québécois formaient un bloc idéologique homogène ne pouvant s’exprimer qu’à travers vous, l’autoproclamé père de la Nation. Comme si les idées qui divergent des vôtres ne sont autres qu’autant de trahisons envers cet idéal national d’un autre siècle qui semble vous exalter.

À travers ce paternalisme, à travers votre discours et votre dogmatisme, vous tentez de nous faire croire, nous Québécois, que notre histoire et notre destin n’ont pour fil conducteur que le ressentiment, la peur et le repli identitaire.

Vous tentez de nous faire oublier, nous, peuple qui se souvient, que le Québec est une terre de liberté.

Vous tentez de nous faire croire que sans votre nationalisme néoconservateur, identitaire et ethnocentrique, nous sommes condamnés à l’extinction.

Vous tentez de nous faire croire que le libéralisme qui a permis à tout un peuple de s’émanciper au tournant des années 1960 est une menace, que les droits et libertés individuels que nous avons si chèrement acquis sont « dangereux pour la Nation ».

Pourtant, je me souviens de ce Québec qui, sous Bourassa, s’est fièrement doté d’une Charte des droits et libertés avant le Canada. Je me souviens que c’est incidemment cette même charte que vous avez lâchement charcutée sous bâillon pour faire adopter, également sous bâillon, votre inique loi 21. Comme si cela n’était pas suffisant, voilà que vous pourfendez nos concitoyens anglophones et que vous diabolisez gratuitement la figure de l’immigrant, ce courageux qui vient construire le Québec de demain, comme nos ancêtres et nos parents ont construit celui d’hier et d’aujourd’hui.

Voilà que vous tentez de créer deux Québec, celui qui vote pour la CAQ et l’autre, celui de ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans ce discours victimaire et cette mentalité d’assiégés.

M. Legault, ce Québec qui rassemble au lieu de diviser, ce Québec qui s’affirme par son amour de la liberté et son respect du pluralisme plutôt que de s’affirmer par la répression identitaire et l’appel aux plus bas instincts de l’homme, ce Québec, il existe encore, il est bien présent et lui aussi, il est fier. Il est fier de sa diversité, fier de son cosmopolitisme, fier de ses libertés.

Vous faites tout pour l’occulter, mais il ne vous laissera pas parler en son nom sans vous rappeler qu’il existe lui aussi.

Ce Québec, il se souvient d’où il vient et il ne vous suivra pas dans votre dérive, dans votre nationalisme régressif.

M. Legault, votre moment passera, j’en suis convaincu. Profitez-en, car il ne durera pas.

Il nous appartiendra de rebâtir les ponts que vous aurez brûlés et de réparer les dégâts que cause déjà votre « fierté ». Il nous appartiendra de renouer avec ces libertés que vous avez confisquées. J’ai confiance. Le Québec se souvient, M. Legault. Et l’histoire aussi se souviendra.