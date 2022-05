Canada 360°

Les conservateurs, les convictions et la responsabilité

La semaine dernière a eu lieu le premier débat entre les aspirants chefs du Parti conservateur du Canada (PCC). À la lumière des échanges particulièrement acrimonieux entre Pierre Poilievre et Jean Charest, sans compter l’absence de principe de Patrick Brown à cet évènement, on peut s’attendre à un véritable spectacle politique dans les prochains mois, dont le prochain acte se déroulera ce soir même à Edmonton. Or, il est tout sauf certain que les conservateurs en ressortiront plus forts et plus unis que sous le leadership, pourtant chambranlant, d’Erin O’Toole.