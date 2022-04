États-Unis

Biden reprend du galon

En janvier dernier, les bilans de 2021 et les perspectives pour la nouvelle année avançaient que la performance politique du président des États-Unis, Joe Biden, n’était pas très reluisante. Un taux d’approbation d’à peine 40 % (certains sondages montraient même des chiffres inférieurs), un taux d’inflation en montée à des niveaux non atteints depuis 40 ans et l’impact toujours présent de la pandémie avec les variants Delta et Omicron ont lourdement plombé ses appuis.