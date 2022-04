Dans quelques semaines, le gouvernement de Justin Trudeau rendra une décision cruciale. Celle-ci aura des répercussions sur le futur de l’ensemble de nos enfants, au Nord et au Sud, ainsi que sur l’équilibre écologique promulguant l’avenir même du vivant : il s’agit de l’acceptation ou du rejet du nouveau projet de forage pétrolier Bay du Nord, au large des magnifiques côtes de Terre-Neuve.

Anaïs Barbeau-Lavalette Autrice et réalisatrice, et 31 autres Mères au front de Montréal cosignataires*

Test de crédibilité pour le gouvernement Trudeau

Cette décision sera un test de crédibilité quant à la véritable détermination du gouvernement de Justin Trudeau (et maintenant l’alliance avec le NPD) à agir de façon concrète, significative, courageuse et rapide face à la menace des changements climatiques une fois encore clamée par la communauté scientifique signataire du récent et très alarmant rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Le gouvernement actuel perpétuera-t-il – « business as usual » – un modèle économique fondé sur sa dépendance au pétrole et mû par les fluctuations et afflictions propres à ce marché, ou bien affichera-t-il une véritable ambition climatique en choisissant d’amorcer en cette occasion décisive, sa sortie manifeste des énergies fossiles ?

Justin Trudeau a promis d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Or, selon les experts du GIEC, cela signifie en clair qu’AUCUN nouveau projet de pétrole ni de gaz ne peut être développé. La perspective funeste d’un réchauffement global de la planète au-delà de 1,5 degré n’est pas une option.

La crise climatique touche déjà le Canada de diverses manières : chaleurs extrêmes, smog, sécheresses, incendies de forêt, espèces menacées et déséquilibre des écosystèmes, inondations record, érosion des côtes, fonte du pergélisol.

C’est face à un tel constat que s’amène le projet Bay du Nord, qui projette la production d’un milliard de barils de pétrole sur un horizon de 30 ans. En termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES), c’est comme si on ajoutait de 7 à 10 millions de voitures à essence sur nos routes ! Un parfait non-sens en pleine crise climatique.

Et c’est sans compter qu’en cas de déversement sous-marin, il faudrait 18 à 36 jours pour apporter l’équipement servant à colmater la fuite. Une catastrophe écologique et économique pour l’industrie de la pêche et du tourisme de Terre-Neuve-et-Labrador. Une région qui déjà, en 2018, avait connu un désastre pétrolier de cette nature.

Enfin, à ceux et celles qui qualifient ce projet de forage de salutaire, en ces temps de crise de ravitaillement en pétrole liée à la tragique guerre en Ukraine, rappelons que ledit pétrole de Bay du Nord ne serait disponible que dès 2028 seulement, selon les prédictions.

L’avenir de nos enfants est entre les mains des gouvernements

Nous, Mères au front, et à n’en pas douter toute une collectivité considérant que chaque enfant est à protéger comme le sien, nous qui considérons en outre que notre écosystème ne vit pas en mode séparé de celui qui serait touché sous les mers de l’Atlantique, réclamons que vous entendiez l’alerte lancée une fois de plus par les scientifiques.

Nous ne sommes pas sans savoir que la région de Terre-Neuve-et-Labrador nécessite d’être impérativement épaulée pour propulser sa relance vers une économie distincte de celle fondée sur l’industrie pétrolière. C’est ainsi qu’en toute solidarité, nous avançons qu’il est grand temps pour cette région comme pour celles qui sont les plus touchées par la transition d’appliquer le Fonds de l’avenir pour la diversification promis en campagne électorale. Le gouvernement doit investir dès le prochain budget dans des projets durables, propres et responsables au bénéfice des communautés, et non plus tabler sur une économie sans horizon, basée sur les énergies du passé, polluantes et non renouvelables.

Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre des Finances et Vice-Première Ministre, Chrystia Freeland, et Monsieur le Ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, pour vos enfants, pour tous les enfants du monde, pour le vivant dont nous sommes, nous vous implorons de rejeter le projet de Bay du Nord et de déposer un projet de transition écologique juste.

Ne laissons pas en héritage un futur empreint de catastrophes naturelles, de pénuries alimentaires, de guerres et de deuils.

Soyez courageux. Comme on l’enseigne aux enfants, tenez vos promesses.

* Cosignataires, Mères au front Montréal : Suzanne R. Fernandez, mère au front pour mes enfants, petits-enfants et tous les enfants, Claire Moran, mère au front pour mes enfants et tous les enfants ; Catherine Major, mère au front pour Frédérique, Margot, Oscar et Carmen ; Kareen Guillaume, mère au front pour Oscar ; Stéphanie Burelle, mère au front pour Henri ; Pauline Cordier, mère au front pour Adel ; Ingrid Fontes, mère au front pour Samuel ; Karolina Studzinska, mère au front pour Noémie et Alexis ; France Duquette, mère au front pour Arthur, Éli et Marine ; Nathalie Ainsley, mère au front pour Laurie et Annie ; Andréanne Grimard, mère au front pour Madeleine, Jeanne et Itza ; Stéphanie Couture, mère au front pour Édouard et Camille ; Natalie Caine, mère au front pour Yuri ; Jennifer Smith, mère au front pour Ash et Aria ; Alexandra Haedrich, mère au front pour Émilie ; Catherine De Léan, mère au front pour Romane et Mai ; Lise Gagnon, mère au front pour le vivant ; Coralline Debroise, mère au front pour Adénor, Aymeri et Corentin ; Maria Pastor Mollà, mère au front pour Thomas et Aitana ; Clémence Roy-Darisse, mère au front pour tous les enfants du monde ; Caroline Létourneau, mère au front pour tous les enfants de la planète ; Daphnée Azoulay, mère au front pour la jeune génération et toutes celles du futur ; Louise Lacroix, pour ma petite-fille à naître et les générations à venir ; Julie Kalt, mère au front pour Léa et Thomas ; Laure Colin, mère au front pour Céleste, Arthur, Victor, Félix et le petit Basile qui vient de naître ; Kathelijne Keeren, mère au front pour tous les enfants de la planète ; Geneviève Ferdais pour Adam, Oscar, Marion et tous les vivants ; Sarah Brown pour Noa, Zeki et les générations futures ; Kathy DeKoven pour Penelope, Jasper et tous les êtres vivants ; Mylène Roy, pour tous nos enfants et pour le vivant ; Clélia Sève, mère au front pour Luce, Millie et tous les êtres vivants