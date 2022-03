Notre « chez-soi » est devenu beaucoup plus qu’une simple demeure durant la pandémie. Il a été à la fois un refuge, un bureau, une salle de cours, et même un cinéma.

Joanne Vanderheyden Présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Il faut cependant rappeler que ce n’est pas tout le monde qui a profité d’un tel privilège. Combien de travailleurs essentiels ont terminé leur journée de travail pour retourner dans un logement surpeuplé ou inadéquat ? Combien de gens ont traversé la pandémie sans même avoir un toit au-dessus de la tête ?

La pandémie nous a clairement démontré que les besoins en matière de logement sont criants, et le prochain budget fédéral représente un moment décisif. Nous devons nous servir de ce que nous avons appris durant la pandémie pour mettre en place des solutions durables qui pourraient réellement changer la donne pour nos concitoyens les plus vulnérables et relancer notre économie. Ce budget est l’occasion de faire preuve d’audace en matière de logement et de régler cette crise une fois pour toutes.

Ce budget devra jeter les bases d’un pays plus inclusif et plus fort, en commençant par des investissements transformateurs pour éliminer l’itinérance chronique et s’attaquer à la crise du logement. Progresser en matière de logement est essentiel à notre croissance économique et cela exige un partenariat entre tous les ordres de gouvernement, de même qu’avec les partenaires du secteur privé et à but non lucratif. Nous avons déjà prouvé, notamment à travers la réussite de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), que nous étions capables d’obtenir rapidement des résultats et de changer véritablement la vie des gens.

Dès le début de la pandémie, les élus municipaux ont proposé d’utiliser des bâtiments, des terrains, et des logements modulaires afin d’aménager des logements permanents et très abordables pour les plus vulnérables. Nos partenaires fédéraux ont lancé l’ICRL expressément dans ce but. Cette initiative fonctionne parce qu’elle permet aux gouvernements de proximité de mettre leur expertise de terrain à l’œuvre pour transformer les investissements fédéraux en résultats concrets sur le terrain. Nous savons quelles solutions auront un impact et feront avancer les objectifs d’équité et de lutte contre les changements climatiques dans toutes les collectivités, qu’elles soient urbaines, rurales, nordiques ou éloignées. Il y a encore beaucoup à faire, et ce n’est pas le moment d’arrêter.

En partenariat avec tous les ordres de gouvernement et bien outillées, les municipalités peuvent aider à résoudre la crise : c’est ce qui est au cœur des recommandations concrètes et positives que nous avons mises de l’avant à l’approche du budget.

Le Canada a besoin d’un plan réaliste pour atteindre notre objectif commun d’éradiquer l’itinérance chronique, une pièce maîtresse pour résoudre le casse-tête de la crise du logement. Pour y arriver, le prochain budget fédéral devra transformer l’ICRL, un programme d’urgence, en un outil de financement prévisible et de longue durée, tout en ajoutant des services de soutien additionnels et en doublant de manière permanente les fonds du programme Vers un chez-soi. Une avancée aussi ambitieuse et historique pourrait être un extraordinaire héritage de notre relance.

Ce budget devra aussi accroître l’offre de logements abordables : qu’il s’agisse de logements locatifs à risque d’être convertis en condos de luxe, ou de logements abordables que le marché est incapable de fournir actuellement. De plus en plus de ménages, en particulier dans les communautés racisées et marginalisées, sont menacés de « rénoviction » et peinent à payer des loyers qui augmentent sans cesse.

Concrétiser l’engagement à aider nos partenaires du milieu du logement communautaire, comme les coopératives et les organismes sans but lucratif, pour préserver les logements abordables existants est primordial ; nous devons agir rapidement pour acquérir et protéger les logements à loyers très abordables disponibles. Le gouvernement fédéral peut aussi miser sur l’expertise municipale pour optimiser les programmes de la Stratégie nationale sur le logement, non seulement pour accroître l’offre de logements abordables, mais aussi pour permettre aux gouvernements de proximité de maximiser la portée du futur fonds pour accélérer la construction de logements.

De plus, pour que la relance soit réellement inclusive, nous devons concevoir conjointement, en étroite collaboration avec le secteur de l’habitation autochtone, une stratégie de logement dédiée aux peuples autochtones.

En terminant, les récentes tragédies comme celles en Ukraine, en Afghanistan et en Syrie nous rappellent que nous devons nous attaquer à la crise du logement non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui voudront venir s’établir dans notre pays et contribuer à son avenir.

Nous avons maintenant la chance de prendre les meilleures décisions possibles pour notre économie et nos collectivités et de mettre en place les mesures qui s’imposent pour assurer que tous aient accès à un chez-soi sûr et abordable. Le prochain budget fédéral peut, et doit, se montrer à la hauteur.