Le monde, essoufflé après deux ans de pandémie, contemplait avec espoir une sortie de crise. Mais le 24 février dernier, l’agression russe en Ukraine nous a plutôt brutalement ramenés à des heures sombres.

Monique F. Leroux Conseillère principale chez Fiera Capital, présidente du Conseil sur la stratégie industrielle et ex‐présidente du Mouvement Desjardins

Les implications sont nombreuses, graves et imprévisibles. Le Canada, comme il le fait depuis le début, doit agir de concert avec ses alliés pour faire pression sur la Russie et aider les Ukrainiens. Mais il faut aussi parer aux contrecoups économiques et se préparer pour un monde différent, dans un nouveau contexte géopolitique. Le prochain budget fédéral en cours d’élaboration sera une étape importante.

La nécessité d’une stratégie industrielle ambitieuse

Prenons un instant de recul. Au printemps 2020, le gouvernement fédéral a donné au Conseil sur la stratégie industrielle le mandat de réfléchir à la manière dont le Canada se relèverait de la pandémie, qui apparaissait comme un choc général et sans précédent sur l’économie. Au terme de nos travaux, en décembre 2020, nous avons recommandé que le Canada se donne pour la première fois une véritable stratégie industrielle visant une croissance durable. Une telle stratégie permet de coordonner les forces publiques et privées créatrices de richesse en structurant les investissements moteurs pour que le pays rebondisse avec succès. Or, avec l’éclatement de la guerre en Ukraine, cette approche est plus nécessaire que jamais.

La pandémie et maintenant la guerre génèrent des dépenses massives qui creusent des déficits et alourdissent la dette. Pour faire face aux évènements et honorer nos engagements envers nos partenaires internationaux, il faut renforcer notre économie et mettre en œuvre toutes nos capacités stratégiques.

Protéger le niveau de vie des Canadiens dans une nouvelle géoéconomie

À court terme, le budget fédéral devra prévoir des mesures pour atténuer l’incidence de l’inquiétante combinaison pandémie-guerre sur les ménages et les entreprises.

Nombre d’analystes craignent en effet une stagflation. Dans cette situation peu commune, une forte inflation est combinée à un ralentissement de l’économie.

Déjà, l’agression russe a fait bondir les prix de l’énergie et des commodités, ajoutant à une inflation galopante, tandis que les tensions géopolitiques augmentent l’incertitude. Le gouvernement doit être proactif.

Faire face à l’avenir

Parer aux contrecoups immédiats, mais aussi, dès à présent, se positionner stratégiquement pour la suite. La guerre en Ukraine a déjà changé le monde. La rupture entre la Russie et l’Occident durera. Il faudra bâtir des solidarités nouvelles, éventuellement reconstruire. Nous devons discuter avec nos alliés pour adapter nos échanges économiques et positionner fortement le Canada.

Je suis d’avis que le Canada doit impérativement se donner une stratégie industrielle fondée sur nos atouts majeurs pour forger une nouvelle résilience et soutenir notre capacité de croissance. Donnons-nous, pour reprendre l’expression d’Alphonse Desjardins, « une connaissance plus approfondie des incomparables avantages que nous possédons ». Nous pouvons ainsi : devenir un chef de file dans la fourniture d’énergies renouvelables et de ressources ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), augmenter nos capacités agroalimentaires pour nourrir la planète, développer un secteur manufacturier de pointe et innovant et renforcer nos capacités technologiques. Nous devons saisir ces occasions pour solidifier l’économie canadienne et renforcer le partenariat avec nos alliés.

Plus encore, ces orientations sont aussi des réponses aux perturbations liées à la guerre en Ukraine. Le conflit bouleverse en effet le secteur de l’énergie et menace la sécurité alimentaire, l’Ukraine et la Russie étant notamment d’importants producteurs de céréales. Il représente aussi une tragique diversion de la crise climatique, qui appelle à une action concertée et déterminée de la communauté internationale. Le Canada doit pleinement apporter sa contribution, car les besoins seront grands.

Exercer un leadership mobilisateur

La mise en œuvre de cette stratégie industrielle intégrée mobiliserait des forces partout au pays, susciterait des investissements créateurs de richesse et engagerait le Canada dans les défis de demain. Des gestes importants doivent être faits rapidement. Le Canada est en position d’exercer un leadership positif et constructif dans notre monde troublé. C’est notre devoir d’agir dans ce monde en changement.