Vieillir mieux

Le soutien à domicile, un défi à relever

Vivre et vieillir chez soi, auprès de ses proches et dans son environnement est un souhait maintes fois exprimé par les personnes aînées. Ce désir s’est nettement raffermi depuis la catastrophe pandémique observée dans les CHSLD et les milieux collectifs lors de la première vague de la COVID-19. Dans un contexte où un adulte sur quatre sera âgé de 65 ans et plus d’ici une dizaine d’années, comment pourra-t-on répondre à une demande de soins et services qui explose déjà ? Est-ce possible de répondre à cette attente légitime de pouvoir poursuivre sa vie à domicile malgré une perte d’autonomie ou des problèmes de santé ?