Projet de loi nº 96 sur le français

Un net recul des aspirations du Québec

Dans son projet de loi nº 96, le gouvernement Legault inclut deux modifications unilatérales à la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir que le français est la seule langue officielle du Québec et que les Québécois forment une nation. Cette mesure-spectacle consiste en un règlement au rabais des intérêts du Québec et en un signe de capitulation vis-à-vis du tort historique et politique que le gouvernement fédéral a causé au Québec en lui imposant la réforme constitutionnelle de 1982, laquelle, en plus d’être illégitime et d’avoir été faite de manière antidémocratique, nie l’existence nationale du peuple québécois.