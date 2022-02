REM de Longueuil

Une fuite en avant irresponsable

Après l’ouest et l’est de Montréal, c’est au tour de la Rive-Sud de se faire imposer un REM. La méthode est éprouvée. On laisse sur la touche l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), on demande à CDPQ Infra de décider si, sur le seul critère du retour généreux sur investissement, le projet l’intéresse et, si c’est le cas, on annonce un projet dont le mode − un train léger aérien − est d’emblée retenu, sans qu’aucune étude de pertinence n’ait été réalisée, et ce, peu importe les besoins et la nature des milieux où il sera implanté.